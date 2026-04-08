A conclusione di un percorso di confronto articolato tra i segretari cittadini e provinciali delle forze politiche del centrodestra, è stato individuato nel dottor Giovanni Gianfreda il candidato sindaco unitario per la città di Ceglie Messapica.

Un percorso che ha visto un ruolo determinante e costante di mediazione e sintesi da parte dei segretari provinciali, Luigi Caroli (Fratelli d’Italia), Laura De Mola (Forza Italia), Giacomo Ferrara (UDC) e Luigi Morgante (Noi Moderati) il cui lavoro ha consentito di giungere a una scelta condivisa e largamente partecipata.

La candidatura di Giovanni Gianfreda rappresenta il punto di sintesi di un lavoro politico sviluppato in un clima di collaborazione e responsabilità, che ha visto Forza Italia, Fratelli d’Italia, UDC, Noi Moderati e Direzione Ceglie convergere su una proposta ritenuta in grado di interpretare in maniera autorevole e coerente le esigenze del territorio.

Attuale consigliere comunale di Forza Italia, Gianfreda è stato indicato per la sua capacità di garantire equilibrio, competenza amministrativa e una visione chiara per il futuro della città, all’interno di un progetto politico fondato sull’unità della coalizione e sulla condivisione degli obiettivi programmatici.

Il percorso attuato si inserisce in una più ampia strategia del centrodestra volta a presentarsi in maniera compatta, valorizzando il contributo di tutte le forze politiche coinvolte e dando priorità alle indicazioni del territorio.

F.to

Luigi Caroli – Fratelli d’Italia

Laura De Mola – Forza Italia

Giacomo Ferrara – Unione di Centro

Luigi Morgante – Noi Moderati