Questa mattina l’assessora alle Politiche migratorie della Regione Puglia Silvia Miglietta ha effettuato un sopralluogo sul cantiere dell’edificio destinato all’accoglienza dei lavoratori migranti, dato alle fiamme nella giornata di ieri a Brindisi, in contrada Restinco.

L’incendio ha colpito le parti interne ed esterne di uno dei due edifici del complesso, interessato da un progetto finanziato con fondi del PNRR e destinato a ospitare 60 lavoratori stagionali. Secondo una prima stima dei tecnici comunali, i danni ammontano a circa 300 mila euro e comporteranno un ritardo nella conclusione dei lavori, inizialmente prevista per la fine di maggio.

L’assessora Miglietta ha dichiarato: “la Regione Puglia vuole testimoniare la propria vicinanza alla comunità di Brindisi e assicura la massima attenzione sull’attuazione del progetto. Scegliendo di realizzare questo investimento strategico, che vede il coinvolgimento delle strutture regionali, l’amministrazione comunale ha dato un segnale forte di cambiamento. Un segnale che, con tutta evidenza, disturba gli interessi di chi lucra illecitamente sulla vita e sul lavoro dei migranti stagionali”.

“Se i responsabili dell’incendio pensano di fermarci – ha concluso Miglietta – si sbagliano. Continueremo a sostenere ogni azione volta a spezzare i meccanismi di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro. Nei prossimi giorni perfezioneremo la firma di un Protocollo d’intesa con la Prefettura per il potenziamento delle attività di prevenzione che riguarda proprio il territorio di Brindisi e che, per la prima volta, vede il coinvolgimento anche della Procura”.

Sul luogo dell’incendio erano presenti anche il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna e l’assessore ai Servizi Sociali Ercole Saponaro.

“I responsabili di questo gesto – ha dichiarato il primo cittadino – non riusciranno a fermare un progetto che rappresenta un passo avanti per la nostra città e per la dignità dei lavoratori stagionali. Il Comune ha già richiesto un’integrazione delle risorse finanziarie necessarie a far fronte ai danni e ha informato il Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi, che ha assicurato la propria presenza a Brindisi già la prossima settimana, per valutare congiuntamente l’integrazione dei fondi e la proroga dei tempi di realizzazione”.