Domenica 18 Settembre alle ore 19:00, presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, si terrà una serata speciale, dedicata al cinema western all’italiana.

Ospiti dell’evento saranno Ruggero Deodato, uno dei più conosciuti registi di cinema d i genere, che ha girato insieme a Sergio Corbucci il film Django, lo “spaghetti western” per eccellenza; Davide Mancori, direttore della fotografia e nipote di Alvaro Mancori, fondatore del villaggio Western della Elios, il più grande in Europa; John Benedy, attore caratterista brindisino, presente in diverse pellicole western degli anni ’60.

L’accompagnamento musicale sarà a cura della violinista Antonella Cavallo, che riproporrà le più celebri colonne sonore dei western all’italiana, sulle note di Morricone e Bacalov.

Tra filmati, dialoghi ed aneddoti sul cinema, il pubblico potrà interagire con gli ospiti e acquistare una copia del libro “Tre mani di cinema” di Davide Mancori.

Al termine, dopo una breve visita guidata del Castello, saranno offerte a tutti i partecipanti orecchiette “western” e vino.

Informazioni e prenotazione obbligatoria al numero: 3791092451 o via email a:

castellodicarovigno@gmail.com

www.castellodicarovigno.it

COMUNICATO STAMPA

Associazione Le Colonne – Brindisi