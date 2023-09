Terminano i servizi estivi messi a disposizione degli utenti della riserva di Torre Guaceto. Da oggi, 18 settembre, i visitatori potranno posteggiare gratuitamente la propria auto presso l’area parcheggio “Porta della riserva”, a nord del ponte di Punta Penna Grossa, e raggiungere l’area protetta attraverso il percorso ciclopedonale.

Come ogni anno, sono partiti i lavori di rimozione del lido dell’area protetta. Lunedì scorso, bar e lettini sono stati smantellati, oggi inizieranno le operazioni relative alla pedana solarium dedicata ai portatori di disabilità.

Nell’arco di qualche giorno, il piccolo angolo di Punta Penna Grossa dedicato allo stabilimento balneare, sarà restituito alla natura.

“Abbiamo deciso di mantenere attivi i servizi per gli utenti diversamente abili una settimana in più rispetto al resto del lido – ha dichiarato il presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Rocky Malatesta -, per agevolare il loro accesso”.

Da oggi, sarà interrotto il servizio parcheggio con navetta per le spiagge, ma gli utenti potranno lasciare comunque la propria auto nell’area di servizio e raggiungere la costa attraverso il percorso ciclopedonale segnalato.

Nelle prossime settimane l’ente di gestione tirerà le somme della gestione dei servizi estivi 2023 che ha registrato un maggior numero di accessi rispetto alle annualità precedenti e, come ogni anno, investirà gli utili in interventi a tutela del Parco.

Per citarne uno già programmato, a partire dai prossimi giorni, inizieranno i lavori di rimozione dell’asfalto sulla via di Punta Penna Grossa che sarà sostituito con materiale permeabile ed ecocompatibile.

“Vivere Torre Guaceto è sempre una scelta etica perché grazie a coloro che in questa stagione hanno scelto di trascorrere almeno una giornata nell’area protetta – ha chiuso Malatesta -, realizzeremo opere che sostengano l’ecosistema. Presto avremo modo di comunicare nel dettaglio le iniziative che metteremo in campo utilizzando questi proventi”.

