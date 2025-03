“Oggi Eni Versalis chiude il cracking a Brindisi e, al netto di qualsiasi promessa sul futuro dello stabilimento, da domani il conto lo pagheranno i lavoratori della Lyondell Basell e i brindisini.

Chi ha assunto questa decisione non sembra essere consapevole delle ripercussioni che ricadranno sul territorio: da un lato l’effetto domino che travolgerà una dopo l’altra tutte le realtà industriali del polo petrolchimico di Brindisi, dall’altro i danni ambientali causati indirettamente dallo stop della fabbrica”.

Così Claudio Stefanazzi, deputato salentino del Partito Democratico.

“Come si apprende dalla documentazione depositata al ministero dell’Ambiente – prosegue – la chiusura di Versalis potrebbe costringere sin da subito la Basell a bruciare in torcia fino a 700 chili di off-gas all’ora, con un impatto ambientale gravissimo per il territorio. E a ciò si aggiungeranno le conseguenze sul piano industriale e occupazionale nel medio e lungo periodo, visto che il venir meno dei prodotti di cracking potrebbe portare tante aziende del polo di Brindisi a trasferire altrove la propria produzione, non avendo più alcuna convenienza a restare sul nostro territorio”.

“Di queste vicende, rispetto a cui il Governo continua a mostrare indifferenza – precisa il deputato – ho interrogato ancora una volta i ministri Pichetto Fratin e Urso. È intollerabile che Brindisi debba pagare un prezzo sociale e ambientale enorme, in barba agli interessi nazionali e senza nemmeno avere una spiegazione e delle prospettive di sviluppo chiare”.

“Al contempo – conclude Stefanazzi – mi associo all’appello che il Partito democratico brindisino ha rivolto al sindaco, affinché faccia immediatamente un’ordinanza per prorogare le attività legate al cracking e scongiurare le conseguenze più gravi in attesa di una soluzione accettabile della vertenza”.