Un fine settimana da non perdere quello in arrivo al Cinema Teatro Impero di Brindisi. Nella storica sala sarà proiettato sabato 16 e domenica 17 dicembre, con spettacolo unico alle ore 18.30, il film “I limoni d’inverno”, con Christian De Sica alle prese con un inedito ruolo drammatico da buono. Biglietto euro 7 intero, 5 ridotto.

Il film, diretto da Caterina Carone, è una commedia ricca e intima che si svolge nello scenario dei terrazzi romani e racconta la storia di Pietro Lorenzi (Christian De Sica), un professore in pensione che si dedica con passione alla scrittura, e di Eleonora (Teresa Saponangelo), agente di suo marito, un fotografo in carriera. Tutto inizia quando Eleonora e il marito si trasferiscono nell’appartamento di fronte a quello di Pietro, dando vita a un’amicizia inaspettata. L’opera si distingue per la sua capacità di esplorare con delicatezza temi profondi come la solitudine, il bisogno di connessione umana e il desiderio di riscoperta di sé. Le lunghe sequenze di silenzio e i momenti di riflessione contribuiscono a creare un’atmosfera unica, nella quale i personaggi si aprono con delicatezza rivelando i propri pensieri e emozioni. Il giardinaggio e la cura dei terrazzi diventano metafore di una crescita interiore e del legame che si sviluppa tra Pietro ed Eleonora. Attraverso la condivisione di interessi comuni, entrambi trovano un senso di appartenenza e una fonte di conforto reciproco.

Christian De Sica, conosciuto per i ruoli comici, qui mostra una gamma espressiva più ampia rivelando una sensibilità e una profondità emotiva che arricchiscono il suo personaggio. Teresa Saponangelo, dal canto suo, dà vita a un personaggio che è insieme forte e vulnerabile, una figura che molti spettatori trovano autentico e coinvolgente. Insomma, una storia affascinante e toccante che cattura l’essenza delle relazioni umane e del bisogno di connessione in un mondo sempre più distaccato.

Il film di Natale scelto dal Cinema Teatro Impero è “Tutti a parte mio marito”, in programma sabato 23 e lunedì 25 dicembre, sempre con spettacolo unico alle ore 18.30. Iris, interpretata dall’acclamata Laure Calamy, ha una vita che in apparenza è perfetta: un marito esemplare, due figlie fantastiche, un fiorente studio dentistico, e un bellissimo appartamento. Tuttavia, con l’avvicinarsi dei suoi cinquant’anni, Iris inizia a sentire un senso di insoddisfazione e avverte un declino nella complicità con suo marito e nell’attrazione tra loro. In cerca di cambiamento, decide di creare un profilo su un sito di incontri per persone sposate. Questo passo la introduce in un mondo nuovo, nel quale l’attenzione degli uomini e il brivido delle chat online diventano una fonte di avventura. Un mondo sconosciuto di like, chat e attese febbrili da primo appuntamento. Iris non vuole lasciare il marito, né compromettere la routine della sua famiglia. Appuntamento dopo appuntamento, torna a sentirsi viva, tra disavventure comiche e uomini entusiasti di soddisfare le richieste più bizzarre. Tuttavia, la protagonista sarà chiamata a una nuova con consapevolezza di se stessa.

Ma la programmazione del Cinema Teatro Impero nel periodo delle festività natalizie non finisce qui: sono in arrivo altri titoli nella settimana tra Natale e Capodanno di cui sarà data comunicazione nei prossimi giorni.

Cinema Teatro Impero

Via de’ Terribile, 6

Brindisi – T. 0831 523 846