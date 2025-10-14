October 14, 2025
Successo a Brindisi, nelle acque dello “Stadio del Vento”, per la prima edizione del Trofeo “Trombillo” riservato alla classe “Optimist” ed organizzato dal Circolo della Vela di Brindisi.

Le regate si sono svolte domenica. Nel gruppo “A” il primo posto è stato conquistato da Antonio Anglani (LNI Brindisi), il secondo posto da Riccardo Gagliano (Circolo Vela Brindisi) e il terzo da Francesco D’Adamo (Circolo Vela Brindisi).

Nel gruppo “B”, invece, primo posto per Tristan Moore (Circolo Vela Brindisi), secondo posto per Nemo Pantaleoni (Circolo Vela Brindisi) e terzo per Francesco Mitrotta (Circolo Vela Brindisi).

Il Trofeo “Trombillo” è una delle tante regate organizzate dal Circolo della Vela di Brindisi nel corso dell’anno, grazie anche all’attività svolta dalla scuola-vela.

