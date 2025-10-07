Rinnovati i quadri dirigenti del Circolo della Vela di Brindisi. Gaetano Caso è stato rieletto Presidente. Le funzioni di Vice Presidente saranno svolte da Fabrizio Passarelli, mentre Teodoro Castrignano sarà il segretario, Antonio Giannuzzi il tesoriere, Paolo Mitrotta il direttore sportivo, Pasquale Miccolis l’addetto ai materiali e Stefano Calderari l’addetto della casa e alle attività sociali.

Gli eletti hanno ottenuto mediamente il consenso dell’80% dei votanti.

“Sono soddisfatto per l’esito delle elezioni a cui ha partecipato, per la prima volta dalla costituzione del Circolo, oltre il 60% dei soci – afferma il Presidente Caso – Ci aspettano mesi di grande impegno per l’organizzazione della regata internazionale Brindisi-Corfu che quest’anno giunge alla sua quarantesima edizione, confermandosi come un evento velistico tra i più affermati del Mediterraneo. Ma il Circolo della Vela è anche molto altro, a partire dalle attività riservate ai più piccoli, grazie ad una scuola-vela che raccoglie risultati prestigiosi a livello nazionale. Sarà nostro compito, inoltre, radicare ancor di più il Circolo nel contesto cittadino di Brindisi grazie ad iniziative promozionali aggregative”.