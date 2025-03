“Esprimiamo soddisfazione per la massiccia partecipazione di aziende che hanno manifestato interesse ad investire nel nostro territorio, ed un cauto ottimismo sul percorso virtuoso che il tavolo della decarbonizzazione sta producendo per governare questo passaggio epocale”.

“Apprezziamo positivamente il lavoro svolto dal parlamentare brindisino On. D’Attis, vero mentore di questa imponente operazione, che quotidianamente si sta spendendo con le istituzioni locali e regionali, ad impegnare il governo centrale ed il ministro URSO ad accelerare ed attuare questo importante strumento quale è l’accordo di programma fortemente voluto per Brindisi” .

Lo dichiarano Le organizzazioni sindacali Cisal, Fismic Confsal e Ugl di Brindisi rappresentati da Massimo Pagliara, Davide Sciurti , Damiano Flores,

Come organizzazione sindacale attendiamo l’imminente nomina da parte del governo del commissario, che avrà poteri speciali per accelerare l’iter procedurale e si incaricherà insieme ai dirigenti ministeriali competenti, di valutare la fattibilità dei progetti presentati.

Le nostre attenzioni ovviamente, saranno rivolte per capire il reale rapporto che si avrà tra l’investimento economico proposto ed il concreto impatto occupazionale, diretto e indiretto, ed i tempi della messa in opera della cantierizzazione .

CISAL – CONFSAL/FISMIC – UGL