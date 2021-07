Si è ricostituita a Brindisi, in data 23 luglio, l’Assemblea Territoriale di Cittadinanzattiva Aps Puglia con i 117 iscritti.

Cittadinanzattiva è un’Associazione no-profit che promuove l’attivismo volontario dei cittadini finalizzato alla tutela e alla difesa dei diritti riconosciuti dalle leggi e favorisce il riconoscimento di nuovi diritti. Tra i principali obiettivi: dare sostegno alle persone in condizioni di fragilità, prevenire le ingiustizie e le sofferenze inutili, adoperarsi per proteggere e prendersi cura dei beni comuni, fornire ai cittadini strumenti per costruire un dialogo ad un livello più consapevole con le Istituzioni e con i Soggetti Pubblici presenti sul territorio provinciale.

La prima Assemblea della sede Brindisina si è svolta alla presenza del Segretario Regionale Cittadinanzattiva, Matteo Valentino, dal Presidente Regionale Cittadinanzattiva, Cesare Certini e del Responsabile Regionale Rete Consumatori, Pio Bufano.

Giuseppina Scarano è stata eletta Coordinatrice dell’Assemblea Territoriale di Brindisi, Pietro Dell’Olio è stato nominato Vicario e l’attività di comunicazione è stata affidata alla giovanissima volontaria Giulia Grasso.

Il team di volontari che dirigerà le varie Aree di Interesse è composto da:

• Maria Carrozzo – Area Tribunale per i Diritti del Malato;

• Angela Corvino – Area Attivismo Civico;

• Francesca Perugino – Area Rete Giustizia;

• Rosanna Rossetti – Area Consumatori;

• Rosa Leuzzi Area – Europa, Ambiente, Ecologia;

• Tiziana Prete – Area Scuola.

“La decisione di rilanciare Cittadinanzattiva a Brindisi è maturata a seguito di attenta e dettagliata analisi del tessuto culturale, sociale ed economico del territorio provinciale di riferimento che ha consentito di misurare la capacità/incapacità delle Istituzioni Locali, deputate all’ erogazione dei servizi pubblici e a dare risposte concrete ed immediate alle istanze dei cittadini”.

“Tale studio ha consentito di individuare più punti di interesse/ sofferenza meritevoli di attenzioni per diventare, in futuro, riferimento di collaborazioni finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi erogati. In sintesi, Cittadinanzattiva vuole dare voce al cittadino grazie all’impegno dei volontari, per costruire una collaborazione ed un dialogo più efficienti e più efficaci con Istituzioni e Mondo dell’Associazionismo presenti sul nostro territorio” ha detto la dott.ssa Giuseppina Scarano, spiegando le motivazione che l’hanno portata non solo a candidarsi come Coordinatrice ma anche a ricostituire la Sede Territoriale di Brindisi.

Per seguire le iniziative di Cittadinanza Attiva Brindisi è sufficiente collegarsi alla pagina Facebook: https://www.facebook.com/cittadinanzattivabrindisi

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere: cittadinanzattiva.br@libero.it