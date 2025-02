Il Bellaria Padel Brindisi comunica di aver acquisito le prestazioni di Marina Guinart, numero 20 al mondo, per la prossima stagione di serie B.

Nata a Castellar del Vallès 28 anni fa, la fortissima giocatrice spagnola gioca da diversi anni nel Premier Padel Tour che organizza tornei in giro per il mondo dove si sfidano le giocatrici più forti del circuito.

Mancina, 180 centimetri, la Guinart è una giocatrice potente e dal livello di gioco altissimo. La sua solidità tecnica e mentale unita alla facilità di esecuzioni di tutti i colpi la proiettano tra le più complete giocatrici al mondo.

Nel privato è una ragazza semplice, solare ed innamorata dei suoi cagnolini. Il suo atleta preferito è ovviamente Rafa Nadal, icona del tennis mondiale.

Lo scorso dicembre ha vinto la CupraFip a Bourge – en Bresse dove si è concluso il Fip Tour 2024 dopo aver attraversato tutti e 5 i continenti con 115 tornei in un anno.

Queste le sue prime parole dopo la firma del contratto: “sono davvero felice di far parte del team Bellaria quest’anno. Spero di raggiungere gli obiettivi della società e di vincere il campionato. Mi piace condividere le emozioni all’interno del team e non vedo l’ora di conoscere le mie compagne e poter giocare con loro”.

Grande soddisfazione da parte del presidente del sodalizio brindisino Francesco Giorgino:

“con l’arrivo di Marina Guinart si chiude la campagna acquisti del Bellaria Brindisi. Questo straordinario colpo di mercato è un regalo che facciamo alla città di Brindisi che potrà vedere dal vivo le prestazioni di questa grande campionessa. Il prossimo mese partirà il campionato di serie B e crediamo di aver allestito una grande squadra che potrà darci le soddisfazioni che tutti ci aspettiamo. Un ringraziamento va a tutti i nostri sponsor e partner commerciali che ci stanno supportando nella realizzazione di questo importante progetto”.

Ufficio Comunicazione Bellaria Padel Brindisi