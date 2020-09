Arg

Nel corso della notte, a Francavilla Fontana, i Carabinieri della locale Compagnia, a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Giosuè Siena (28 anni), Vincenzo Maggiore (32), Cosimo Ciraci (31) e Michele Di Noi (37), tutti residenti a Francavilla Fontana.

In particolare, nella tarda serata di ieri, a seguito di un prolungato servizio d’osservazione, i Carabinieri i hanno eseguito una perquisizione domiciliare in un’abitazione del centro abitato, sorprendendo i quattro intenti a confezionare dosi di droga.

Nella fattispecie sono stati individuati e sequestrati 18 grammi di cocaina, alcuni dei quali già suddivisi in dosi, 30 grammi di hashish, denaro contante pari a 1.875 euro e materiale per la pesatura e il confezionamento,

Al fine di eludere i controlli, era presente un sistema di videosorveglianza. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Brindisi.