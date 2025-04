La Scuola Primaria “Collodi” e la Scuola Primaria “San Giovanni Bosco” dell’IC Commenda di Brindisi in collaborazione con la Caritas della Parrocchia Sacro Cuore – Salesiani, ha avviato un’importante iniziativa di solidarietà con l’obiettivo di sostenere le famiglie povere della nostra città.

A partire da ieri, 7 aprile e fino al 12 aprile, è stata organizzata una raccolta alimentare destinata a chi è in difficoltà economica, con particolare attenzione alle situazioni di emergenza sociale.

La raccolta si svolgerà presso la scuola. Gli alunni, i docenti e il personale potranno donare generi alimentari di prima necessità, come pasta, riso, legumi, olio, latte e prodotti in scatola, biscotti, zucchero e alimenti per l’infanzia. Ogni contributo, anche il più piccolo, rappresenterà un gesto di speranza per chi si trova ad affrontare difficoltà quotidiane.

«In questi tempi di incertezza, in cui il divario sociale invece di diminuire sta progressivamente aumentando, è fondamentale sostenere chi ha più bisogno» afferma la Dirigente Scolastica, Patrizia Carra. «La nostra scuola ha sempre cercato un incontro costruttivo con il territorio, per questo motivo abbiamo accolto senza dubbi e con molto piacere questa iniziativa».

«L’obiettivo di questa colletta – afferma don Ercole Cinelli – è sensibilizzare i più giovani, insieme alle loro famiglie, sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità, donando il proprio libero contributo».

Le donazioni saranno distribuite alle famiglie in difficoltà con l’aiuto dei volontari locali, affinché nessuna persona debba rimanere senza il necessario per vivere.

La solidarietà è il vero motore del cambiamento e ogni piccolo gesto conta.