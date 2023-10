FASANO:

In occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti, i cimiteri comunali di Fasano, Pezze di Greco e Montalbano saranno aperti dalle ore 8,00 alle ore 17,00 nei giorni lunedì 30 ottobre, martedì 31 ottobre, mercoledì 1° novembre e giovedì 2 novembre.

FRANCAVILLA FONTANA:

In vista della giornata dedicata alla Commemorazione dei defunti, l’Amministrazione Comunale ha previsto un ampliamento degli orari di apertura al pubblico del Cimitero cittadino che sarà accessibile continuativamente dalle 8.00 alle 18.00.

Inoltre, per consentire alle persone anziane o con disabilità di recarsi in sicurezza al Cimitero, dal 30 ottobre al 2 novembre sarà a disposizione dell’utenza dalle 8.00 alle 16.00 una navetta gratuita. Per richiedere l’attivazione del servizio sarà sufficiente contattare il numero 3319988235 e seguire le indicazioni che saranno fornite dell’operatore.

Giovedì 2 novembre alle 10.30, in occasione della Giornata dedicata al ricordo delle persone defunte, presso il Cimitero comunale si rinnoverà l’omaggio ai caduti di tutte le guerre e ai concittadini defunti con una cerimonia alla presenza del Sindaco Antonello Denuzzo e delle Autorità Civili e Militari.

Il cerimoniale si aprirà con la funzione religiosa officiata da don Franco Galiano.

Seguirà il corteo delle autorità per rendere omaggio ai Caduti di tutte le guerre con la deposizione di una corona d’alloro al Sacrario Militare e, successivamente, a tutti i defunti con la deposizione di una corona di fiori davanti all’Ossario Comunale.