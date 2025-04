La comunità di Pezze di Greco, Brindisi si prepara ad accogliere un evento musicale di profonda risonanza spirituale e artistica. L’11 aprile 2025, alle ore 20:00, la parrocchia di S. Maria del Carmine sarà la suggestiva cornice di un concerto che vedrà protagonisti due straordinarie interpretazioni dello “Stabat Mater”, capolavori di monsignor Marco Frisina e Giovanni Battista Pergolesi. Questa speciale occasione segna anche la solenne inaugurazione della nuova Via Crucis per la comunità parrocchiale. Ad impreziosire la serata saranno le voci di due artiste di calibro internazionale: il mezzosoprano Anna Maria Di Micco, già acclamata cantante al prestigioso Teatro alla Scala di Milano, e il soprano Rosanna Di Carolo, la cui carriera l’ha vista esibirsi in alcuni dei più importanti teatri del mondo. La direzione dell’ensemble sarà affidata alla sapiente guida del Maestro Domenico Colucci.

Il programma del concerto offrirà al pubblico un’esperienza unica, presentando due diverse epoche e sensibilità compositive di fronte al medesimo, toccante testo sacro.

Monsignor Marco Frisina: una rilettura contemporanea

Monsignor Marco Frisina, nato a Roma nel 1954 , è una figura di spicco nel panorama della musica sacra contemporanea. Sacerdote, direttore di coro e d’orchestra, nonché apprezzato studioso biblico e dantesco , Monsignor Frisina ha dedicato la sua vita alla composizione di musica liturgica e sacra. Dal 1985 ricopre il ruolo di direttore della Cappella Musicale della Basilica di S. Giovanni in Laterano e nel 1984 ha fondato il Coro della Diocesi di Roma. La sua produzione musicale è vasta e variegata, comprendendo oltre 120 canti liturgici, numerose composizioni sinfoniche e da camera, oratori sacri dedicati a figure come Giovanni Paolo II, e colonne sonore per produzioni televisive di successo internazionale come la serie “Bibbia” della RAI, per la quale ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti. Il suo talento musicale, riconosciuto fin dai primi anni del suo sacerdozio da Papa Giovanni Paolo II, è stato costantemente incoraggiato come potente strumento di evangelizzazione. Lo “Stabat Mater” di Marco Frisina, composto intorno all’anno Duemila, offre una prospettiva musicale attuale sul dolore della Vergine Maria. Scritto per soprano solista, coro (il Coro della Diocesi di Roma) e orchestra (Orchestra DIMI) , come testimonia l’incisione del 2003 contenuta nel CD “Vergine Madre” , questo lavoro presenta una struttura particolare. Il coro esegue unicamente la prima strofa del poema latino, ripetendola dopo ognuna delle tre sezioni cantate dal soprano, che interpreta invece una traduzione italiana di strofe successive. La musica, descritta come sommessa e molto melodiosa, crea un piacevole contrasto tra le sezioni corali e quelle solistiche, offrendo un’esperienza d’ascolto intensa e coinvolgente.

Giovanni Battista Pergolesi, nato nel 1710 e scomparso prematuramente nel 1736 , è una figura centrale del panorama musicale del XVIII secolo. Nonostante la sua breve esistenza, ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica, distinguendosi sia nel genere dell’opera comica, influenzando compositori come Mozart, sia nella composizione di opere sacre di profonda intensità emotiva. Il suo “Stabat Mater” (P. 77) è universalmente riconosciuto come uno dei suoi più grandi capolavori e una delle più celebri composizioni sacre del periodo pre-classico, raggiungendo una vasta popolarità dopo la sua morte. Composto nel 1736, durante le sue ultime settimane di vita mentre era affetto da tubercolosi nel monastero francescano di Pozzuoli , questo lavoro è scritto per soprano e contralto solisti, due violini, viola e basso continuo. La partitura, conservata nell’Abbazia Benedettina di Montecassino , fu commissionata dalla confraternita napoletana dei Cavalieri della Vergine dei Dolori di San Luigi al Palazzo. La sua profonda carica emotiva e la toccante intimità che emana dalla combinazione delle due voci femminili e dell’orchestra hanno reso questo “Stabat Mater” un’opera di straordinaria bellezza e commozione. Già Jean-Jacques Rousseau ne lodò il movimento iniziale, definendolo “il duetto più perfetto e toccante uscito dalla penna di qualsiasi compositore”.

Ad elevare ulteriormente il valore artistico di questo evento saranno le interpretazioni di due soliste di fama internazionale.

Artista Nome Ruolo Punti Salienti Riferimenti

Anna Maria Di Micco Mezzosoprano Già cantante al Teatro alla Scala di Milano, membro del Coro del Teatro alla Scala.

Rosanna Di Carolo Soprano Carriera di successo nell’opera e nella musica sacra, ha già interpretato lo Stabat Mater di Pergolesi.

Anna Maria Di Micco, mezzosoprano: La partecipazione del mezzosoprano Anna Maria Di Micco conferisce un prestigio particolare al concerto. La sua esperienza come cantante al Teatro alla Scala di Milano. la colloca tra le voci più autorevoli del panorama lirico. Il suo nome figura nell’organico del Coro del Teatro alla Scala, precisamente nella sezione dei Mezzosoprani, testimoniando un legame solido con una delle istituzioni operistiche più importanti al mondo.

Rosanna Di Carolo, soprano: Il soprano Rosanna Di Carolo vanta una carriera ricca di successi e riconoscimenti. La sua versatilità le ha permesso di interpretare ruoli di primo piano in opere come Turandot, La Bohème e Il Trovatore. La sua sensibilità musicale si estende anche al repertorio sacro, con esecuzioni del Requiem di Mozart e, significativamente, dello stesso Stabat Mater di Pergolesi in precedenti occasioni. Questa familiarità con l’opera di Pergolesi promette un’interpretazione particolarmente sentita e profonda.

Alla guida dell’ensemble: maestro Domenico Colucci

La direzione di questo importante evento musicale sarà affidata al Maestro Domenico Colucci la sua presenza come direttore d’orchestra è fondamentale per garantire la coesione e l’espressività dell’esecuzione

Il significato dello Stabat Mater

Lo “Stabat Mater” (“Stava la Madre”) è un inno latino del XIII secolo, tradizionalmente attribuito a Jacopone da Todi, che medita sul dolore straziante della Vergine Maria ai piedi della croce di Gesù Cristo. Questo testo di profonda intensità emotiva e spirituale riveste un ruolo centrale nella liturgia cattolica, specialmente durante la Settimana Santa, come espressione di compassione per la sofferenza di Maria e di riflessione sul sacrificio di Cristo. La sua universalità e la potenza dei temi trattati – il lutto materno, l’amore filiale, la fede incrollabile di fronte al dolore – hanno ispirato innumerevoli compositori nel corso dei secoli, ognuno offrendo una propria interpretazione musicale della sequenza. La versione di Pergolesi, in particolare, è celebre per la sua intensa emotività, la bellezza delle melodie e la commovente intimità creata dal dialogo tra le voci del soprano e del mezzosoprano, rappresentando una pietra miliare del repertorio sacro. La rilettura contemporanea di Frisina, pur mantenendo un profondo rispetto per la tradizione, utilizza un linguaggio musicale attuale per comunicare l’essenza dolorosa del testo, offrendo una prospettiva che può risuonare in modo particolare con il pubblico odierno.

Una speciale occasione a S. Maria del Carmine

Il concerto si inserisce in un momento significativo per la comunità parrocchiale di S. Maria del Carmine a Pezze di Greco, Brindisi. L’evento è infatti organizzato in occasione della solenne inaugurazione della nuova Via Crucis, un percorso di meditazione sulla Passione di Cristo che arricchirà ulteriormente la vita spirituale della parrocchia. La comunità di Pezze di Greco ha radici che risalgono al 1815 circa, con un forte legame storico con il culto della Madonna del Carmelo, forse originato da una cappella del XVII secolo dedicata alla Madonna della Croce. Il culto della Madonna del Carmine si radicò nella comunità, con l’istituzione presso la piccola chiesa del Sacro Cuore di Gesù nel 1847 e la successiva costruzione della chiesa di S. Maria del Carmelo lungo Corso Nazionale tra il 1858 e il 1866. La “Chiesa grande”, dove si terrà il concerto, fu edificata nel XX secolo, con i lavori iniziati nel 1947 , rappresentando una tappa importante nella storia della parrocchia. La presenza nella chiesa di opere d’arte significative, tra cui una Via Crucis , crea un legame diretto tra il tema musicale del concerto e il contesto artistico e spirituale del luogo.

Tutti i cittadini di Fasano e Pezze di Greco e delle zone limitrofe possono partecipare a questa speciale serata di musica sacra e di commemorazione. L’evento rappresenta un’occasione unica per immergersi nella bellezza e nella profondità di due capolavori della musica sacra, interpretati da artisti di fama internazionale, e per condividere un momento di significativa importanza per la comunità parrocchiale.

Dettagli dell’evento:

• Data: 11 aprile 2025

• Ora: 20:00

• Luogo: Parrocchia S. Maria Del Carmine, Pezze di Greco, Brindisi

Il concerto dello “Stabat Mater” presso la parrocchia di S. Maria del Carmine a Pezze di Greco si preannuncia come un evento di notevole valore artistico e spirituale. La presentazione di due interpretazioni così distinte di un testo sacro fondamentale, unite alla partecipazione di solisti di caratura internazionale e alla celebrazione dell’inaugurazione della nuova Via Crucis, creano un’occasione di profonda riflessione e di elevazione culturale per l’intera comunità. La ricchezza storica e spirituale del luogo si fonde con la potenza evocativa della musica, promettendo una serata indimenticabile.

di Giancarlo Vincitorio