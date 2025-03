L’entrata in vigore del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), fissa obblighi anche per le imprese dell’edilizia e per quelle collegate ad essa, dovranno adeguarsi al nuovo sistema.

Pertanto, ANAEPA-Confartigianato Edilizia, in collaborazione con la Scuola di Sistema di Confartigianato Imprese, propone un nuovo percorso formativo dedicato alla gestione dei rifiuti in cantiere per rispondere alle specifiche esigenze delle realtà imprenditoriali e professionali del settore.

Il primo incontro si è tenuto sul RENTRI il 26 febbraio scorso ed ha riscontrato un notevole interesse da parte di tanti piccoli imprenditori artigiani del settore delle costruzioni.

Il secondo si terrà il 13 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, sarà in presenza presso gli uffici provinciali di Confartigianato Brindisi.

La modalità di erogazione della formazione è in FAD sincrona ed è previsto il rilascio di attestati al termine di ognuno dei 9 incontri che si protrarranno sino a fine maggio.

Le imprese interessate potranno iscrivere uno o più lavoratori che dovranno partecipare fisicamente alle lezioni nell’aula di Confartigianato Brindisi in Via Dalmazia n. 31/c.

Gli argomenti del corso saranno i seguenti:

1. La responsabilità nella gestione dei rifiuti

2. I principi e le definizioni

3. Le autorizzazioni per la gestione dei rifiuti: raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.

4. L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali

5. Le autorizzazioni degli impianti

6. Le prescrizioni di un impianto che opera in procedura semplificata

7. Compiti degli addetti responsabili della gestione operativa

8. Formulario di identificazione

9. Registro di carico e scarico e MUD (cenni)

10. Accenni sulla TARI

Il corso è riservato alle imprese associate.

Per partecipare basterà inoltrare una mail al segretario territoriale di Confartigianato Brindisi teodoropiscopiello@gmail.com, per informazioni si può contattare il 328.8519445.

Brindisi, 03 marzo 2025

Il Segretario territoriale Confartigianato Brindisi

Rino Piscopiello