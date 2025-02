Il 6 marzo p.v. avrà inizio il primo corso per Operatore Forestale che Confartigianato Bari-BAT-Brindisi organizza in collaborazione con ELDAIFP, Organismo Formativo accreditato in Regione Puglia.

Il corso avrà la durata di 120 ore di cui 21 d’aula, 29 di attività pratica presso cantieri forestali e 70 di stage.

Il corso è rivolto prioritariamente alle imprese forestali iscritte all’Albo regionale delle imprese boschive della Regione Puglia o che intendano iscriversi entro la prossima scadenza del .31 marzo 2025.

Il corso è autofinanziato, è riconosciuto dalla Regione Puglia ed è articolato in tre Unità Formative:

1) “Abbattimento e allestimento delle piante in condizioni non complesse”,

2) “Esecuzione delle operazioni di esbosco terrestre”,

3) “Elementi di organizzazione del cantiere”.

I destinatari sono titolari di aziende o dipendenti o soci o collaboratori familiari operanti nel settore boschivo e singole persone che intendono conseguire l’abilitazione.

L’attestato che si conseguirà è indispensabile per le aziende che intendono iscriversi o mantenere l’iscrizione all’Albo regionale delle aziende boschive.

Per informazioni sulle modalità di partecipazione si può contattare il segretario territoriale di Confartigianato Brindisi, Rino Piscopiello sia al cellulare al 328.8519445 che per email all’indirizzo teodoropiscopiello@gmail.com .

Il corso terminerà il 24 marzo p.v.

Teodoro Piscopiello

segretario territoriale Confartigianato Brindisi