Passati i giorni del clamore, restano quelli del dolore. Un dolore che non deve però impedire la riflessione. La tragedia avvenuta nella vicina Svizzera rappresenta un monito severo per tutti: episodi di tale gravità non devono mai essere considerati lontani o irripetibili.

Le cause specifiche dell’accaduto saranno accertate dalle autorità competenti, alle quali spetta il compito di ricostruire i fatti e individuare eventuali responsabilità.

Come associazione di rappresentanza delle imprese, riteniamo doveroso concentrare l’attenzione su ciò che è nelle nostre possibilità: rafforzare la cultura della prevenzione, diffondere buone pratiche, sostenere gli operatori nell’adozione di sistemi di sicurezza adeguati e aggiornati. La sicurezza non è un adempimento formale, ma un gesto di responsabilità verso le persone, le comunità e le attività economiche.

In questa direzione, Confesercenti della Provincia di Brindisi, con la collaborazione del proprio Centro di Assistenza Tecnica CAT Brindisi S.r.l., soggetto in possesso dei requisiti previsti dal R.R. n. 12/2010 e operante in virtù di Autorizzazione Regionale – DGR n. 1556 del 31/07/2012, avvia una campagna straordinaria di sensibilizzazione e prevenzione, rivolta a tutte le attività del territorio.

L’iniziativa prevede:

– check-up gratuiti degli ambienti e delle procedure di sicurezza;

– test di controllo per verificare conformità, criticità e margini di miglioramento;

– indicazioni operative e suggerimenti per eventuali adeguamenti;

– accesso aperto anche ai non associati, perché la sicurezza è un bene collettivo.

Questa campagna non è un semplice servizio: è un invito a trasformare un evento tragico in un’occasione di crescita civile e professionale. Prevenire significa proteggere, e proteggere significa assumersi la responsabilità di ciò che rappresentiamo ogni giorno come imprese e come comunità.

Confesercenti Brindisi e CAT Brindisi S.r.l. restano a disposizione degli operatori del territorio per accompagnarli in un percorso di maggiore consapevolezza, prevenzione e tutela, mettendo a disposizione competenze tecniche e strumenti concreti per rafforzare gli standard di sicurezza delle attività.

Contatti

Per informazioni, adesioni e prenotazioni: Confesercenti Brindisi Via Raffaele

Rubini 12, 72100 Brindisi

Email: info@confesercentibr.it

Telefono: 0831 523190