Il presidente provinciale della Confesercenti della Provincia di Brindisi, Michele Piccirillo, insieme agli Organi Dirigenti, esprime le più sincere congratulazioni alla Presidente Melissa Maci per la sua riconferma alla guida di “Cantine Due Palme” dall’Assemblea dei soci, che ha anche riconfermato Consiglio di Amministrazione.

“In una fase complessa – dichiara Piccirillo – per l’intero comparto vitivinicolo, segnata da dinamiche globali incerte, costi crescenti e mercati in trasformazione, la scelta di continuità rappresenta un segnale di solidità e di fiducia nella visione strategica che la Presidente Maci ha saputo imprimere alla Cooperativa. La capacità di coniugare innovazione, sostenibilità, attenzione ai mercati e tutela della base sociale costituisce oggi un riferimento importante per tutto il sistema produttivo del territorio. Confesercenti Brindisi guarda con favore alla traiettoria di crescita responsabile intrapresa da Cantine Due Palme, fondata su qualità, ricerca, investimenti selettivi e una forte vocazione internazionale. Elementi che rafforzano non solo la cooperativa, ma l’intera filiera agroalimentare provinciale”.

A nome dell’Organizzazione, Piccirillo formulo a Melissa Maci e al nuovo CdA i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio di proseguire e intensificare una collaborazione proficua, orientata alla valorizzazione delle imprese, alla tutela dei produttori e allo sviluppo sostenibile del nostro territorio.