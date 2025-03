La Confesercenti Provinciale di Brindisi esprime grande soddisfazione per i significativi risultati raggiunti per la città, grazie al contributo dell’Onorevole Mauro D’Attis. Il suo impegno ha portato all’approvazione di importanti emendamenti alla legge di bilancio, con misure che favoriranno lo sviluppo economico, infrastrutturale e sociale del territorio.

Tra le principali misure approvate:

• Riduzione delle aree vincolate SIN: una norma ad hoc permetterà nuovi insediamenti produttivi.

• 30 milioni di euro per il Comune di Brindisi, destinati a ridurre il debito del dissesto finanziario ereditato dalle precedenti amministrazioni.

• 5 milioni di euro per la continuità territoriale dell’aeroporto di Brindisi, con l’obiettivo di incrementare i voli e garantire tariffe più convenienti.

• 1 milione di euro per la viabilità urbana e il miglioramento delle strade cittadine.

• 500mila euro per la realizzazione di un campo sportivo a Tuturano.

• 1,1 milioni di euro per la promozione culturale e l’inclusione sociale, destinati alla Fondazione Nuovo Teatro Verdi.

• 300mila euro per la riqualificazione dell’oratorio dei Salesiani di Brindisi.

• 150mila euro per il Centro Autismo Dream, per il supporto a persone con disturbi dello spettro autistico.

• 100mila euro a sostegno dei lavoratori del comparto portuale di Brindisi.

• 300mila euro per la manutenzione delle strade provinciali.

Questi interventi si aggiungono ai precedenti stanziamenti ottenuti con emendamenti dell’On. D’Attis, tra cui 3 milioni di euro per la Scuola Europea di Brindisi e 8 milioni di euro per la base ONU di Brindisi.

La Confesercenti Provinciale di Brindisi esprime il proprio ringraziamento per l’attenzione e il supporto costante dimostrato verso la città. Questi interventi rappresentano un importante passo avanti per il futuro di Brindisi e del suo territorio.

