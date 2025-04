Con 18 voti favorevoli e 6 astensioni il Consiglio comunale di Brindisi, nel primo pomeriggio di oggi, martedì 22 aprile, ha approvato il “Rendiconto della gestione di esercizio 2024.

“Il dato che si ritiene di dover significare, riguardante l’entità del disavanzo, è incoraggiante in quanto lo stesso – ha riferito l’assessore al Bilancio, Caterina Cozzolino – si è cristallizzato in linea, ed anche in lieve miglioramento rispetto agli anni pregressi, principalmente grazie al miglioramento della capacità dell’Ente di riscossione dei tributi”. Tale miglioramento, del resto, richiama espressamente il “Patto per Brindisi”, sottoscritto nel mese di ottobre 2023, dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, on. Alfredo Mantovano, e dal Sindaco di Brindisi, dott. Giuseppe Marchionna, patto che prevedeva, tra gli altri impegni da assumere, anche quello per il miglioramento della capacitò di riscossione da parte dell’Amministrazione comunale.

La seduta consiliare ha avuto inizio con la comunicazione del sindaco Marchionna all’assise cittadina, circa l’intenzione di dedicare una seduta monotematica del Consiglio comunale a papa Francesco, scomparso nel giorno del Lunedì dell’Angelo.

Quindi vi è stato un appello alla donazione di sangue, lanciato dal consigliere Roberto Quarta, che ha letto in aula la lettera di una madre di una bambina affetta da talassemia.

Di seguito, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato dal consigliere Alessandro Antonino ed emendato dalla maggioranza, riguardante l’utilizzo delle economie di spesa che dovessero evidenziarsi dalla gara per gli interventi previsti nell’impiantistica sportiva in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026.

Ancora, l’unanimità dei consiglieri ha approvato il riconoscimento di debiti fuori bilancio rivenienti da sentenze passate in giudicato ed ha quindi discusso ed approvato, con l’esito del voto riferito in esordio, il Rendiconto di gestione di esercizio 2024.

COMUNICATO STAMPA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BRINDISI