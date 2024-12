Vedi anche: Consiglio regionale: approvato l’articolato delle disposizioni della manovra di bilancio deliberato da Giunta e I Commissione

Di seguito il contenuto degli emendamenti approvati che costituiscono articoli aggiuntivi all’articolato delle disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027.

Su proposta di Scalera sono stati stanziati 5 mila euro come contributo alla festa della Madonna della Stella di Palagiano.

Su proposta di Scalera concesso contributo di 40 mila euro alla sagra da Far’nedd e dei sapori di Puglia al Comune di Castellaneta.

Su proposta di La Notte concesso contributo di 30 mila euro in favore del comune di Bisceglie per le manifestazioni culturali.

Su proposta di La Notte concessa la somma di 10 mila euro a sostegno dell’associazione Società operaia di mutuo soccorso Roma intangibile APS.

Su proposta di La Notte concessa la somma di 20 mila euro per sostenere le associazioni animaliste di volontari riconosciute sia a livello nazionale che locale.

Su proposta di Tutolo le imprese di trasporto sono tenute a rilasciare a richiesta degli utenti gli abbonamenti settimanali e mensili ridotti, validi per la settimana o mese di convalida per i servizi per cui si usufruisce per non più di cinque giorni alla settimana.

Su proposta di Tutolo è stata regolamentata l’attività di stoccaggio e conseguente utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari che devono essere effettuate nel limite temporale dell’anno di produzione.

Su proposta della Parchitelli sono concessi 50 mila euro per la valorizzazione dell’antica “via barsentana” nel territorio di Barsento.

Su proposta della Parchitelli concessi 50 mila euro al fine di promuovere la creatività urbana all’interno dei processi partecipativi e formativi che interessano la democratizzazione dello spazio pubblico.

Su proposta di Campo apportate modifiche al regolamento regionale degli ATC in relazione alla designazione del presidente e Comitato di Gestione.

Su proposta di Di Cuia è promossa la ricerca ed il trasferimento psicologico in campo sanitario ed entro il 31 dicembre 2025 le Asl pugliesi si dotano di un’idonea struttura interna.

Su proposta di Mazzotta è assegnata una somma di 30 mila euro per la messa in sicurezza e recinzione della base scout di Carmiano.

Su proposta di Mazzotta e Cera è stanziata una dotazione finanziaria di 180 mila euro per la messa in sicurezza e impianto di pubblica illuminazione del Comune di Melendugno.

Su proposta di Delli Noci è concesso un contributo di 50 mila euro a sostegno dei Comuni di Caprarica di Lecce, Giurdignano e Roseto Valfortore, titolari del riconoscimento di Città di Tartufo.

Su proposta di Matrangola cofirmata dall’assessore Amati è concessa una somma di 100 mila euro per attività di studi di teologia del femminile negli affreschi della chiesa di Santo Stefano di Soleto. Le risorse stanziate dovranno essere utilizzate attraverso un protocollo d’intesa sottoscritta dalla Regione Puglia, dal Comune di Soleto, dall’Università di Bari e di Milano.

Su proposta di Piemontese concessa una dotazione di 150 mila euro a sostegno dell’organizzazione di eventi sportivi di corsa dilettantistica.

Su proposta della Parchitelli concessi 180 mila euro come contributo straordinario aggiuntivo per il carnevale di Putignano.

Su proposta del consigliere Di Gregorio, 100mila euro per la diffusione della cultura ad opera dell’Orchestra della Magna Grecia.

Su proposta di Galante e Casili è assegnata una dotazione di 100 mila euro per la riqualificazione del teatro comunale di Crispiano.

Su proposta di Tammacco assegnata una dotazione di 300 mila euro per il progetto “prossimo negozio” a favore del Comune di Molfetta.

Su proposta di Lacatena stanziata una somma di 200 mila euro come contributo per i festeggiamenti in onore della Madonna della Madia di Monopoli.

Su proposta della Parchitelli i servizi di bike sharing elettrico costituiscono servizi pubblici di trasporto assoggettati ad obblighi di servizio pubblico.

Su proposta di Leo, Vizzino, Tammacco e Tutolo concesso un contributo straordinario al comune di Galatina per promuovere anche nelle scuole la cultura immateriale legata al fenomeno del tarantismo.

Su proposta di Stea concesso un contributo straordinario di 150 mila euro per l’albergo diurno del comune di Gravina in Puglia.

Su proposta di Leoci è concesso un contributo di 50 mila euro al Comune di Ostuni per l’organizzazione della tradizionale cavalcata di Sant’Oronzo.

Su proposta di Vizzino, Tammacco, Tutolo e Leo, apportate modifiche al Regolamento regionale sugli accreditamenti. Pertanto le Rsaa già autorizzate all’esercizio con l’entrata in vigore del R.R. n. 4 del 2019 possono entro 30 giorni dall’approvazione di questa norma, presentare istanza di qualificazione quale Rsa di mantenimento ai fini del fabbisogno per l’autorizzazione all’esercizio. In caso contrario continueranno ad esercitare l’attività mantenendo natura di struttura socio assistenziale.

Su proposta della Parchitelli è istituito l’Ufficio della difesa civica presso il Consiglio regionale in attuazione dell’articolo 50 dello Statuto della Regione Puglia. Per tale applicazione, il Consiglio regionale destina una risorsa complessiva di un milione di euro per il triennio 2024, 2025 e 2026.

Su proposta di Perrini è finanziato il contributo di 150 mila euro per realizzare la rotatoria sulla Strada statale 172 nel tratto compreso tra San Paolo alle Colonne Grassi e zona Pergolo.

Su proposta di Perrini è concesso un contributo di 100 mila euro per il potenziamento di Masseria Russoli ai fini dei progetti terapeutici per soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico.

Su proposta di Perrini concesso un contributo di 300 mila euro in favore del Comune di Sava per interventi in materia di reflui e allacciamento alle fogne.

Su proposta di Stellato è assegnata al Comune di Taranto la somma di 250 mila euro per interventi di miglioramento forestale e ripristino dei percorsi turistico-ricreativi esistenti nel Parco comunale “Cimino” in agro di Taranto.

Su proposta di Stellato è concessa una somma di 20 mila euro per la promozione della manifestazione sportiva “Il Palio di Taranto”.

Su proposta di Stellato è concessa una somma di 100 mila euro per la riqualificazione e valorizzazione dell’area del fiume Galeso.

Su proposta di Stellato è concessa una somma di 30 mila euro per la promozione della manifestazione culturale “Festival della Filosofia nella terra di Archita”.

Su proposta di Donato Metallo, ma integrando simili proposte presentate separatamente da Giacomo Conserva, Renato Perrini e Alessandro Delli Noci si amplia il contributo per le parrucche anche per pazienti oncologiche con recidiva con una dotazione di 100 mila euro. Tale cifra si aggiunge a quella di 50.000 euro che estende la misura ai pazienti affetti da alopecia comune.

Su proposta di Giacomo Conserva stanziato un contributo di 15mila euro per la promozione di eventi culturali e naturalistici nel Comune di Martina Franca. Per incentivare il turismo culturale e naturalistico nella Valle d’Itria, la Regione assegna al Comune di Martina Franca tale contributo per il Festival delle Tradizioni Artigianali e Musicali della Valle d’Itria, la Rassegna Naturalistica al Bosco delle Pianelle, la Notte della Cultura Barocса e il Festival della Sostenibilità e Mobilità Dolce.

Su proposta di Lucia Parchitelli sono state modificate le norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni al fine di assicurare il rispetto della parità di genere, stabilendo che tale principio deve essere rispettato nella concessione del patrocinio della Regione Puglia, del patrocinio del Presidente della Giunta regionale o dell’Assessore.

Su proposta di Paolo Campo approvato un contributo di 10mila euro per l’organizzazione e la realizzazione del Festival di Chitarra della Città di Manfredonia.

Su proposta di Paolo Campo approvato un finanziamento di 50mila euro a favore del comune di Foggia per l’organizzazione di Monde Festa del Cinema sui Cammini / Edizione Speciale Giubileo, in un’ottica di valorizzazione e la promozione dei cammini della fede e della rete tratturale, e in occasione delle celebrazioni del 25″ Giubileo Universale Ordinario.

Su proposta di Paolo Campo è stata assegnata una dotazione finanziaria di 100mila euro in favore dei Comuni caratterizzati da livelli critici di PM10 per sostenere la sostituzione dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con potenza al focolare inferiore a 35 kW e con classificazione emissiva inferiore o uguale alle 3 stelle con generatori alimentati a biomassa legnosa di ultima generazione 5 stelle.

Su proposta di Massimiliano Di Cuia si introduce una maggiore flessibilità nella gestione delle strutture connesse alla balneazione, mantenendo intatta la tutela del paesaggio costiero e lacuale. Si stabilisce che le strutture connesse alla balneazione, ricomprese nei territori disciplinati dall’art. 45 del PPTR, munite di regolare autorizzazione paesaggistica, possono rimanere installate per l’intera durata di validità dell’autorizzazione stessa, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici esistenti .

Su proposta di Alessandro Delli Noci si estende la durata dei pareri di compatibilità previsti per il procedimento di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie in base alla legge 9 del 2017 (nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) – anche se per effetto di ulteriori proroghe già concesse – di un anno al fine di far fronte alle problematiche relative al settore edilizio quali, a titolo esemplificativo, la difficoltà negli approvvigionamento dei materiali e degli incrementi dei relativi costi.

Su proposta di Raffaele Piemontese si conferma l’Aeroporto G. Lisa di Foggia quale centro strategico per le funzioni di Protezione Civile regionale e Polo logistico per le attività di pubblica utilità ad esse connesse. Pertanto la Regione assicura il finanziamento delle spese di investimento e di funzionamento dell’Aeroporto per l’intera durata della convenzione stipulata per la gestione del servizio di interesse economico generale.

Su proposta di Sebastiano Leo si è stabilita l’attivazione di un nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia della Classe di laurea LM-13 di Farmacia e Farmacia industriale. Per le esigenze didattiche e di ricerca sono necessari n. 8 unità di personale docente di cui 3 professori universitari di prima, e 5 ricercatori universitari a tempo determinato, funzionale al consolidamento e mantenimento nel tempo dei requisiti minimi di accreditamento del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia della Classe di laurea LM-13 di Farmacia e Farmacia industriale. II contributo finanziario a carico della Regione Puglia, previsto a partire dall’esercizio finanziario 2025 e per una validità temporale di diciotto anni, è complessivamente di euro 7.200.787,23 , prevedendo euro 102.868,39 per l’anno 2025, euro 217.166,60 per l’anno 2026, euro 388.613,91 per l’anno 2027, euro 388.613,91 per l’anno 2028, euro 434.333,20 per l’anno 2029, euro 502.912,12 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2039, euro 400.043,74 per l’anno 2040, euro 240.026,24 per l’anno 2041.

Su proposta di Enzo Di Gregorio si è assegnato un contributo straordinario per l’accreditamento e sostegno pluriennale di un Corso di Laurea Magistrale in “Scienze e Tecniche dello Sport” con competenze nell’ambito dell’educazione sportiva e benessere delle popolazioni.

Al fine dell’accreditamento e sostegno pluriennale di questo corso è determinato un contributo straordinario all’Università degli Studi di Bari complessivo massimo di euro 2.505.678,00 dal 2025 al 2038, finalizzato al finanziamento quindicinale di 2 posti di professori di prima classe e 4 assegni di ricerca triennali.

Su proposta di Enzo Di Gregorio è assegnata una dotazione di 30mnila euro per la rievocazione della Battaglia del XI Secolo: Normanni contro Bizantini,

Su proposta di Enzo Di Gregorio sono assegnati 150mila euro per la promozione, sviluppo e diffusione della cultura ad opera dell’Orchestra della Magna Grecia di Taranto, in particolare per la nuova produzione di favole musicali incentrate sul tema dell’educazione all’ambiente, rivolte ai ragazzi.

Su proposta di Alessandro Delli Noci si individuano le prestazioni sanitarie odontoiatriche da erogarsi in regime ambulatoriale per pazienti fragili con disabilità psicomotoria o con disturbi di comportamento in condizioni di stabilità clinica.

Su proposta di Antonio Scalera sono introdotte nuove norme in materia di presidenza delle Commissioni speciali, d’indagine o d’inchiesta, al fine di riconoscere ai presidenti delle stesse (Commissione per il monitoraggio, indirizzo e controllo sulle politiche regionali in materia di captazione, adduzione, tutela e gestione delle risorse idriche e dei reflui in Puglia; Commissione d’indagine per accertare eventuali responsabilità amministrative nell’attività di contenimento della Xylella fastidiosa”) una indennità di funzione parametrata alla indennità percepita dai presidenti delle commissioni consiliari permanenti. E quantificata in 14mila euro ciascuno da imputare al bilancio del Consiglio regionale.

Su proposta di Sebastiano Leo si promuovono – con una dotazione di 100mila euro – azioni di animazione territoriale, di partecipazione e di ascolto, da realizzarsi con l’ausilio dell’Agenzia Regionale ARTI Puglia; tali interventi saranno realizzati in favore delle Associazioni del Terzo Settore, e in particolare, all’interno del Salone Expo Salento 2025 Speciale “ESSERE SOCIALI”, la grande area unica in Puglia per il suo genere che ospita tutte le associazioni e le aziende del settore che presentato e fanno vivere progetti sul sociale e sulla disabilità, al fine della co progettazione di azioni formative mirate, rivolte ai cittadini con disabilità al fine di perseguire la loro inclusione sociale e lavorativa e garantire loro una vita indipendente, ai sensi dell’art.2 l.r. 15/2020.

Su proposta di Donato Pentassuglia si dispone la modifica degli articoli 28, 53 e 55 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque – Aggiornamento 2015 – 2021, per adeguare le disposizioni di cui all’art.28 Norme Tecniche di Attuazione all’attuale sistema di produzione agricola sostenibile (biologico, produzione integrata certificata), compatibilmente con gli obiettivi di tutela per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN); uniformare alle previsioni dell’art. 94 del Decreto Legislativo n. 152/2006, anche le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque; evitare conseguenze pregiudizievoli in un ambito di particolare interesse pubblico quale l’approvvigionamento idrico per il consumo umano, tutelando l’esistenza di derivazioni idriche sotterranee destinate al consumo umano potabile di pubblico interesse per l’approvvigionamento ordinario in aree già sottoposte a specifica tutela per la salvaguardia dei corpi idrici sotterranei; non creare problemi applicativi nelle fasi di rilascio dei provvedimenti autorizzativi delle derivazioni idriche sotterranee dall’entrata in vigore della nuova “Disciplina regionale dell’utilizzo delle acque superficiali e sotterranee”.

Su proposta di fabiano Amati è autorizzata la spesa per euro 10 milioni a valere sull’esercizio finanziario 2025 al fine della realizzazione e del completamento di investimenti strutturali, della manutenzione straordinaria, del miglioramento tecnico-funzionale e di riqualificazione di opere pubbliche, compresi interventi di messa in sicurezza delle coste e del territorio a rischio idrogeologico. Il debito autorizzato può essere contratto, con deliberazione della Giunta regionale, solo per far fronte a effettive esigenze di cassa, ai sensi dell’articolo 40, comma 2 bis, del d. lgs. 118/2011. La correlata spesa di pari importo è appostata sul fondo relativo al finanziamento di spese di investimento e contributi della Regione agli investimenti.

Su proposta di Renato Perrini si provvede a finanziare con una dotazione di 80mila euro l’istituzione di posti di personale docente e di ricerca, del settore scientifico disciplinare “Metodi e Didattiche delle Attività Sportive” e “Metodi e Didattiche delle Attività Motorie” indispensabili ai fini didattici e di ricerca per consentire il funzionamento, presso l’Università degli Studi di Bari, nelle sedi di Bari e Taranto, del Corso di Laurea Magistrale in “Scienze e Tecniche dello Sport” e ai fini della realizzazione e il coordinamento delle Palestre Etiche. In particolare si finanziano due posti di professori di prima classe e quattro assegni di ricerca.

Su proposta di De Blasi è concesso un contributo di 15 mila euro per l’organizzazione dell’evento culturale “Vietato Morire” promosso dall’Associazione Astrea destinato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Su proposta di Romito concesso uno stanziamento di 70 mila euro per un progetto sperimentale presso l’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, volto a verificare l’incidenza del carcinoma alla prostata per la popolazione pugliese di età compresa tra i 45 e i 70 anni con sintomatologia o con familiarità per cancro della prostata.

Su proposta di Casili è assegnata una dotazione di 100 mila euro per la promozione del progetto “Alberi per il futuro” volto a sostenere i comuni che intendono accrescere le aree verdi in ambito urbano e periurbano.

Su proposta di Casili è concesso un contributo di 100 mila euro per interventi in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici.

Su proposta di Caracciolo è assegnata ad Aress il compito di predisporre, in collaborazione con l’Asl BT e con il supporto della UOC competente in materia uno studio approfondito per la costituzione di un sito di produzione centralizzata di radiofarmaci per terapia metabolica.

Su proposta di Piemontese sono istituite le RSA di San Nicandro Garganico e Troia di proprietà e gestione pubblica, incardinate nell’organizzazione funzionale della Asl di Foggia.

Su proposta di Clemente è concesso un contributo di 50 mila euro per volto a favorire la promozione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del Museo della Civiltà contadina e delle tradizioni popolari di Motta Montecorvino.

Su proposta di Clemente è concessa un contributo straordinario di 200 mila euro al fine di sostenere il buon funzionamento delle scuole secondarie inferiori paritarie con sede nel territorio regionale.

Su proposta di Clemente è assegnata una dotazione di 100 mila euro per la messa in sicurezza e restauro del Castello Imperiale di Sant’Agata di Puglia.

Su proposta di Clemente è assegnata una dotazione finanziaria di 500 mila euro per l’attuazione di interventi straordinari di test e sistemi di alert su tratte critiche presenti nel sistema ferroviario del Gargano.

Su proposta di Mazzarano è disposta una somma di 215 mila euro come contributo straordinario per la ASP di Terra Jonica.

Su proposta di Fabio Romito viene destinato un contributo agli ambulatori integrati di celiachia dell’AOU Policlinico di Bari per euro 10.000,00 nel 2025 al fine di far fronte alle esigenze di diagnosi e cura della celiachia e successivo apporto nutrizionale in favore di adulti e minori, in collaborazione con l’Associazione italiana di celiachia e per il tramite degli ambulatori integrati di celiachia.

Su proposta di Filippo Caracciolo si modifica l’Allegato E relativo agli Oneri Istruttori della LR 26/2022. Per le Procedure coordinate di Verifica di VIA e di VAS, anche comprensiva di V.I. oneri istruttori pari a € 2.500,00, quota fissa, 0.02% da applicare al valore delle opere da realizzare, quota variabile; per le istanza di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS, individuati all’art. 7 comma 2, spese di registrazione e oneri istruttori pari a € 250,00, quota fissa.

Su proposta di Filippo Caracciolo vengono istituiti anche oneri istruttori per l’avvio dei procedimenti di Autorizzazione Unica in materia di gasdotti. Con i proventi degli oneri istruttori saranno finanziati le attività di sopralluogo, vigilanza, monitoraggio e controllo; le attività di aggiornamento del personale; il potenziamento delle dotazioni strumentali e informatiche delle strutture amministrative; il costo del personale per l’esercizio della funzione.

Su proposta di Raffaele Piemontese, ad integrazione della legge regionale 39 del 2024 si specifica che sono istituite le residenze sanitarie assistenziali (RSA) di San Nicandro Garganico e Troia, di proprietà e gestione interamente pubblica, incardinate nell’organizzazione funzionale della Azienda sanitaria locale (ASL) di Foggia., alle quali si aggiunge la residenza sanitaria assistenziale (RSA) di Campi salentina, di proprietà e gestione interamente pubblica, incardinata nell’organizzazione funzionale della Azienda sanitaria locale (ASL) di Lecce. Il passaggio alla gestione interamente pubblica delle RSA avviene alla scadenza dei contratti di gestione attualmente in corso o in regime di proroga. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della norma, transita nell’organico della ASL competente. Inoltre, si prevede che il processo di internalizzazione si concluda entro 90 gg dall’entrata in vigore della legge e si rinvia al 31/01/2025 il termine entro cui la Regione deve provvedere alla rimodulazione, assegnazione dei posti e fissazione delle priorità.

Su proposta del presidente Michele Emiliano, sottoscritta dalla presidente Capone e dall’assessore Amati, è stata modificata la legge regionale recante disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio idrico integrato.

Nello specifico, con le modifiche apportate, la legge regionale in materia disciplina le modalità di alienazione da parte della Regione Puglia, delle partecipazioni sociali dí Acquedotto pugliese ai comuni pugliesi, con la finalità di creare le condizioni per l’individuazione, da parte dell’Autorità Idrica Pugliese, nell’esercizio delle proprie competenze, della modalità di affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII). Per tali finalità i comuni pugliesi costituiscono una società per azioni, denominata Società veicolo, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i comuni pugliesi, ai sensi della disciplina europea e nazionale di riferimento in materia di affidamenti in house.

Per il capitale sociale della Società veicolo la Regione mette a disposizione l’importo massimo di 400 mila euro da suddividere, in base al piano di riparto stabilito fra tutti i comuni pugliesi che trasferiscono alla Società veicolo le proprie azioni di Acquedotto Pugliese s.p.a.

Non è ammessa la partecipazione di privati al capitale sociale della Società veicolo. La Regione mette a disposizione della Società veicolo un contributo straordinario di euro 300 mila per lo svolgimento delle attività di competenza, al fine di assicurare un adeguato livello di funzionalità della società, così promuovendo la tutela ottimale dei beni del patrimonio idrico comunale attraverso modalità organizzative sovracomunali.

La Regione trasferisce a titolo gratuito, nella misura massima del 20 per cento, le azioni di Acquedotto Pugliese s.p.a. in favore dei comuni pugliesi, in base al piano di riparto stabilito, a condizione che ciascun comune trasferisca le suddette azioni alla Società veicolo entro novanta giorni dall’acquisizione.

Su proposta di Mennea sono state apportate modifiche al testo unico della disciplina del trasporto pubblico locale. Pertanto, la Regione può attribuire la qualifica di agente di polizia amministrativa per le stesse attività, al personale delle aziende di trasporto pubblico locale in possesso dei requisiti di idoneità alla funzione di agente di polizia amministrativa.

Su proposta di Mennea e Clemente è concesso un finanziamento per il perseguimento delle finalità della legge regionale che detta disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Su proposta di Mennea e Clemente è assegnata una somma di 20 mila euro per redigere uno studio di fattibilità finalizzato a sostenere la candidatura dei riti legati a San Pio da Pietralcina nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO.

Su proposta di Mennea, Di Bari, Clemente, Mazzarano e Maurodinoia è assegnata una dotazione finanziaria di 700 mila euro per finanziare la legge regionale n. 13 del 2017 relativa al recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici.

Su proposta di Mennea, Clemente, Mazzarano, Maurodinoia è assegnata una dotazione di 130 mila euro per finanziare la legge regionale n. 14 del 2020 relativa alle misure regionali in favore degli adolescenti.

Su proposta del presidente Emiliano e dell’assessore Piemontese, la Giunta regionale entro 30 giorni adotta una propria deliberazione che definisce il piano delle attività e le modalità di assegnazione del personale alle strutture organizzative dell’Assessorato, al fine di attuare progettualità comuni tra l’Assessorato alla sanità e l’Aress.

Su proposta di Di Gregorio è concesso un contributo di 20 mila euro alla festa della Calata dei Magi della Parrocchia Regina Pacis di Taranto.

Con voto segreto, con 31 a favore e 12 contrari, è stato approvato l’emendamento proposto dai consiglieri Scalera e Pagliaro, che prevede per le dimissioni dalla carica di sindaco, il termine di 180 giorni dal compimento del quinquennio, ai fini della candidatura alle elezioni al Consiglio regionale. Nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, se avviene prima dell’ultimo semestre del quinquennio, le dimissioni devono avere luogo entro e non otre sette giorni dalla data di scioglimento.

Su proposta di De Blasi è concesso un contributo di 20 mila euro per il riconoscimento de “La Notte bianca di Poggiardo” come evento importante per i processi di promozione.

Su proposta di Campo gli avanzi dei bilanci delle ASL relativi ai contributi sanitari possono essere utilizzati per progetti sperimentali di natura socio sanitaria da realizzarsi con associazioni dei famigliari ed enti del terzo settore.

Su proposta di Caroli è concesso un contributo di 50 mila euro come contributo per la realizzazione del progetto “Le orecchiette che vorrei” a sostegno dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico e persone con disabilità.

Su proposta di Caroli è concesso un contributo di 30 mila euro per il restauro dell’obelisco di San Vito Martire di San Vito dei Normanni.

Su proposta di Caroli è concesso un contributo di 120 mila euro per l’evento “La Piazza” di Ceglie Messapica.

Su proposta di Caroli è concesso un contributo di 50 mila euro per la palestra ex istituto via Tatulli del Comune di Erchie.

Su proposta di Perrini è concesso un contributo straordinario di 80 mila euro per l’accreditamento e sostegno pluriennale di un Corso di Laurea magistrale in Scienze e tecniche dello sport con competenze nell’ambito dell’educazione sportiva e benessere delle popolazioni.

Su proposta di Lopane e Amati è concesso un contributo di 500 mila euro ad Aeroporti di Puglia per lo sviluppo del turismo incoming.

Su proposta di Leo, Vizzino, Tammacco e Tutolo è stato abrogato l’art. 3 della legge regionale n.23 del 2 novembre 2022 in considerazione dell’immissione in ruolo del direttore in data 17/04/2024 che ha generato una evidente disparità tra la retribuzione dello stesso e quella degli omologhi colleghi in funzioni similari, nonostante ARPAL abbia il contingente più alto di personale (circa 1200 dipendenti attuali tra diretti e assegnati regionali) e un numero di articolazioni organizzative attuali pari a 65). Tanto richiede l’abrogazione dell’art. 3 della LR 23 del 2 novembre 2022, per adeguare la misura dello stanziamento necessario ad equiparare la retribuzione del Direttore di ARPAL Puglia a quella del Direttori di dipartimento, al fine di garantire un compenso rapportato alle dimensioni organizzative dell’ente diretto e alla sua complessità.

Su proposta di Michele Mazzarano, si stabilisce che il criterio localizzativo del PRGRU e del PRGRS – aspetto considerato “Uso del suolo” Fattore ambientale “Aree di pregio agricolo: zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a Denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (Ce) 1151/2012 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell’agricoltura biologica ai sensi del Regolamento 2018/848/UE si applichi alle aree aventi una destinazione agricola come da strumenti urbanistici vigenti, ed interessate dalle produzioni agricole citate, previa relazione specialistica agronomica attestante la presenza.

Su proposta di Fabiano Amati viene modificata la legge Regionale n. 17 del 15 giugno 2023 “Riconoscimento delle Isole Tremiti come luogo di libertà, integrazione europea, memoria, cultura, incanto e leggenda”. Con questo emendamento si intende semplificare l’attuazione dell’obiettivo speciale previsto ossia la realizzazione di Summer school, prevedendo sia lo snellimento delle procedure di reclutamento dei destinatari che l’alleggerimento della composizione del Comitato scientifico-organizzativo

Su proposta di Raffaele Piemontese si prevede, per le Crap (Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche) dedicate au pazienti autori di reati ad alta complessità, l’intercambiabilità per un periodo transitorio di 24 mesi delle figure professionali, nello specifico professionisti sanitari della riabilitazione e psicologo, in relazione ai bisogni assistenziali dei soggetti in trattamento e per esigenze di turnazione, fermo restando sia il numero complessivo di unità, che la presenza delle figure professionali innanzi citate, oltre che la presenza del medico psichiatra-responsabile sanitario nel rispetto del debito orario indicato nel regolamento.

Su proposta di Cristian Casili, con una modifica della Legge Regionale n.23 del 30.05.2024 “Disposizioni per la qualificazione e la valorizzazione del sistema del verde urbano” si stabilisce che gli oneri a carico del bilancio regionale per l’anno 2025 per l’istituzione del Tavolo tecnico per il Regolamento per la qualificazione e la valorizzazione del verde urbano si provvede con le quote accantonate del risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2024.

Su proposta di Luigi Caroli si destina una dotazione finanziaria di 30mila euro al comune di San Pietro Vernotico, per l’esercizio finanziario 2025 per l’organizzazione e realizzazione della seconda edizione della manifestazione canora “Un sogno per volare”, in omaggio a Domenico Modugno.

Su proposta di Luigi Caroli si destinano 15 mila euro alla A.P.S. ProCisternino, per l’esercizio finanziario 2025 finalizzati all’organizzazione e realizzazione della terza edizione dell’evento “Penne Libere Festival”.

Su proposta di Raffaele Piemontese è stata modificata a legge regionale della Puglia n. 9/2017 ai fini della semplificazione del procedimento amministrativo di autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie. In particolare, nella versione dell’art. 8 cit. Con questa modifica si elimina un passaggio procedimentale prevedendo che l’interessato presenti l’istanza di autorizzazione all’esercizio anche al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, affinché quest’ultimo proceda con l’istruttoria.

Su proposta di Raffaele Piemontese viene modificata la procedura di accreditamento e di verifica dei requisiti specificando che gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale, e sono – finalizzati al potenziamento delle attività dell’Organismo tecnicamente accreditante, ovvero all’ampliamento della relativa dotazione organica, al pagamento delle prestazioni professionali dei Valutatori iscritti all’Albo regionale e formalmente Incaricati, all’acquisto di automezzi ed attrezzature informatiche, al finanziamento di progetti mirati e sperimentali di attività di audit, alla formazione specialistica dei Valutatori iscritti all’Albo regionale e alla partecipazione a congressi scientifici nazionali ed internazionali.

Su proposta di Raffaele Piemontese, sempre con riferimento all’accreditamento delle strutture sanitarie, si stabilisce che qualora il soggetto titolare dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento incorra nelle cause di decadenza per violazione degli obblighi retributivi, l’amministrazione concede un termine di sessanta giorni per rimuovere le violazioni, decorso il quale è disposta la decadenza.

Su proposta di Paolo Pagliaro si attribuisce una dotazione di 100mila euro per la copertuira degli oneri derivanti dalla legge che istituisce la Fondazione Tito Schipa.

Su proposta di Paolo Pagliaro sono stanziati 18mila euro per la copertura degli oneri derivanti dalla legge “Disposizioni per la tutela e valorizzazione del legno pregiato d’ulivo derivante da espianti a causa del batterio xylella e delle creazioni artigianali di prodotti a contrassegno Albero d’ulivo secolare monumentale di Puglia”

Su proposta di Paolo Pagliaro disposta una dotazione di 5mila euro per gli oneri derivanti dalla legge regionale “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione del mototurismo”.

Su proposta di Filippo Caracciolo viene modificato il nome della Fondazione Castel dei Mondi nella rubrica della legge istituiva n° 32 del 2022. Al posto di Fondazione festival internazionale Castel dei Mondi di Andria.

Su proposta di Napoleone Cera si destina una dotazione di 200mila euro al Circolo Acli “San Giuseppe” APS di San Marco in Lamis per il sostegno al “SanMarké Fest – Il Festival delle Radici”, un evento che integra tradizione e invocazione.

Su proposta di Dino Basile si destinano 80mila euro per la realizzazione di una rotatoria tra due tratti di via Colmonese (bretella di collegamento tra la S.P. 359 e la S.P. 340), via Parenzan e la S.P. 340, direttrice di collegamento tra il centro urbano di Porto Cesareo e Torre Lapillo.

Su proposta di Antonia Spina sono stanziati 150mila euro sostenere le comunità di pescatori pugliesi e affrontare il crescente fenomeno della predazione delle reti di pesca, con riferimento ai danni causati dai delfini nel mare Mediterraneo.

Su proposta di Renato Perrini è disposta una dotazione di 30mila euro per la manutenzione straordinaria del quartiere fieristico di Miggiano poiché i tetti in legno subiscono infiltrazioni, i pavimenti interni in cemento sono completamente sgretolati e il pavimento esterno risulta ovunque sconnesso.