Nella splendida cornice della sala Consiliare del Comune di Fasano, il presidente del Consorzio ASI di Brindisi avv. Vittorio Rina con i consiglieri di amministrazione, Dott.ssa Sonia Rubini e Luigi Amati, ha incontrato, nel pomeriggio di venerdì 21 maggio, i rappresentanti delle aziende insediate nella zona ASI di Fasano Sud, ai quali è stato illustrato dal progettista incaricato, Prof. Ing. Matteo Ranieri e dai dirigenti consortili, il progetto definitivo per la realizzazione del tronco di adduzione idrica, primo anello di distribuzione e parte della viabilità di Piano regolatore a servizio della zona industriale ASI di Fasano Sud. L’intervento è finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del P.O. “Strategie di Riqualificazione delle Aree Industriali Regionali” (SIRAI – Patto per la Puglia FSC 2014-2020).

In particolare le opere a farsi, per un importo complessivo di finanziamento pari a 2.990.000 € , riguarderanno l’adduzione idrica, il primo anello di distribuzione e parte della viabilità di PRT a servizio dell’agglomerato industriale di Fasano Sud. La nuova viabilità in progetto renderà disponibili numerosi lotti attrezzati per l’insediamento di nuove attività. Tale opportunità sarà maggiormente utilizzata delle imprese che potranno usufruire delle agevolazioni previste per le Zone Economiche speciali, essendo state perimetrate dalla Regione Puglia proprio le aree industriali ASI della provincia di Brindisi quali zone di particolare interesse in relazione ai porti di Brindisi e Monopoli.

L’incontro che ha registrato un grande numero di partecipanti, sempre nel rispetto delle restrizioni COVID-19, ha suscitato un grandissimo interesse da parte dei rappresentanti delle aziende per le opere di prossima cantierizzazione che renderanno la zona ASI di Fasano ancora più produttiva ed attrattiva per nuovi insediamenti.