La Polisportiva Bozzano Brindisi, unica realtà cittadina del basket femminile che ha delle formazioni nei campionati giovanili, a questo punto cruciale della stagione, non lascia nulla al caso, e si prepara ad affrontare il rush finale per raggiungere gli obiettivi prefissati alla vigilia, e che finora sono stati rispettati. Le due compagini dell’U15 e dell’U14, non solo si stanno ben comportando nei rispettivi tornei regionali, ma hanno evidenziato una crescita esponenziale che ha catturato l’interesse di molti addetti ai lavori. La strategia del gruppo dirigenziale biancazzurro è imbastita sulla creazione di un unico grande serbatoio coordinato dall’infaticabile coach Rosaria Balsamo, in cui anche le ragazze più piccole possano avere modo di crescere accanto alle più “esperte”, naturalmente tenendo un occhio al campo e uno alla classifica. La formazione U15, che lo scorso anno si laureò campione regionale con la leva inferiore, ha terminato il girone all’italiana al secondo posto, con otto vittorie e due sole sconfitte, entrambe arrivate contro la capolista (a punteggio pieno) Support_0 Taranto. Per Lafuenti e compagne si tratta di un risultato di grande rilievo, considerando che nella seconda fase a orologio che inizierà tra pochi giorni, le brindisine non avranno affanni per raggiungere la griglia per le finali regionali in programma ad aprile contro le prime due classificate dell’altro girone barese – foggiano. E proprio per non lasciare nulla al caso, e anzi confermare la considerazione che la società presieduta da Antonio Manfreda gode dalle altre società regionali, la Polisportiva Bozzano Brindisi ha acquisito in prestito la forte play guardia Aurora La Bianca, classe 2010 proveniente proprio dal Support_0 Taranto, diretta concorrente per la conquista del titolo. Un bel segno di collaborazione tra le due società, che consentirà di alzare il tasso tecnico di un gruppo chiamato alla difficile sfida di confermarsi leader nella nostra regione, Per l’Under 14, invece, è la stagione della ricostruzione e delle sorprese: tante ragazze 2012, alcune alla prima vera esperienza col basket di livello, un gruppo di avversarie molto qualificato, ma soprattutto dei progressi evidenti mostrati col passare delle gare. Si vede la mano di coach Balsamo, dal punto di vista tecnico e psicologico, visto che contro la corazzata SBL Lecce all’andata le brindisine cedettero di oltre cinquanta punti, mentre nel capoluogo salentino hanno giocato ad armi perdendo solo di un punto: “Fa piacere vedere i miglioramenti partita dopo partita – afferma la vicepresidente Cristina Carone -, perché le ragazze più grandi aiutano e fanno crescere le più piccole, e si fa gruppo. Il lavoro di Rosaria Balsamo, come sempre è incentrato sui fondamentali, sugli schemi ma soprattutto sulla testa delle ragazze, in una età delicata e di cambiamenti. Fa ancora più piacere vedere il rapporto di collaborazione con le società della zona, e ringrazio la Gymnasium Basket San Pancrazio, dove alcune ragazze del Bozzano sono in pianta stabile nella prima squadra che partecipa alla Serie C, e nella formazione U17 regionale”.