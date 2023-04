A conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito nel Comune di San Vito dei Normanni, i Carabinieri dei reparti dipendenti dalla locale Compagnia hanno denunciato in stato di libertà due persone e ne hanno segnalate altre due alla Prefettura.

In particolare le denunce hanno riguardato una donna che è risultata positiva all’assunzione di cannabinoidi ad un controllo seguito ad un sinistro stradale ed un uomo sorpreso alla guida di un’autovettura priva di targhe e senza patente di guida in quanto revocata.

Le segnalazioni alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale riguardano un 23enne di San Vito dei Normanni ed un un 37enne di Mesagne trovati in possesso, rispettivamente di 0,1 grammi e di 1,5 grammi di hashish.

Gli stupefacenti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

Complessivamente sono stati controllati 11 automezzi e identificate 13 persone, eseguite diverse perquisizioni, nonché controllati alcuni esercizi pubblici ed elevate contravvenzioni al Codice della Strada.