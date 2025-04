Ieri sera, a Oria è stata effettuata una incisiva attività di prevenzione e repressione dei reati, con un potenziamento dei dispositivi di sicurezza, coordinati dal Questore Giampietro Lionetti.

L’attività rientra nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, condivisi dal Prefetto della Provincia di Brindisi Luigi Carnevale con i Comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, per garantire una più pregnante presenza delle forze dell’ordine nella provincia.

Ieri i servizi si sono tenuti ad Oria alla luce dell’episodio delittuoso verificatosi ai danni della Polizia Locale lo scorso mese.

Al fine di prevenire il compimento di azioni illegali, personale della Polizia di Stato, insieme all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia Locale ha controllato 6 attività commerciali, 76 veicoli ed identificato 224 persone.

All’esito dei controlli agli esercizi commerciali sono state elevate sanzioni per illeciti amministrativi e per un’attività commerciale verrà valutata la segnalazione al Suap per la revoca della SCIA.

All’attività hanno preso parte gli operatori della Questura, del Commissariato di P.S. di Mesagne, militari delle Compagnie Carabinieri e Guardia di Finanza di Francavilla Fontana e le Unità Cinofile della Guardia di Finanza.