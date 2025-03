La crisi di impresa e l’approfondimento del Codice degli appalti sono i temi al centro dell’incontro – con il patrocinio di Asl Brindisi, Associazione economi Puglia e Lucania, Aforp (Associazione fornitori ospedalieri Puglia e Basilicata), Confcommercio Brindisi – in programma venerdì 7 marzo alle 10 nella sala Appia della direzione generale della Asl.

Interverranno per i saluti monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio, vicepresidente della Conferenza episcopale italiana, il direttore generale Maurizio De Nuccio e il presidente di Confcommercio Brindisi Gianni Corciulo. All’incontro, moderato dal direttore sanitario Vincenzo Gigantelli e dal direttore amministrativo Loredana Carulli, parteciperanno il docente universitario nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo barese Michele Dionigi, il presidente della sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna della Corte dei Conti Vittorio Raeli, i direttori dell’Area Patrimonio di Asl Bt Giuseppe Nuzzolese, Asl Taranto Lorenzo Francesco Russo e Asl Brindisi Stefania Cinà, il dirigente Unità operativa Inventario e Investimenti Asl Bt Giovanni Zagaria. Le conclusioni saranno affidate a Grazia Guida, presidente Aforp, Ornella Miano delegata territoriale di Brindisi dell’Aforp e Rosanna Lacapra, consulente del lavoro.

