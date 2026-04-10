A titolo personale e a nome degli imprenditori associati a Confindustria Brindisi esprimo complimenti e felicitazioni all’Ing. Francesco Di Leverano per la nomina a Segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM).

Agli auguri di buon lavoro, si aggiunge anche il compiacimento perché ha prevalso la logica della competenza sulla logica dell’appartenenza e per la nomina di un Dirigente di espressione territoriale, a dimostrazione che si sta formando nel nostro territorio una classe dirigente.

Il Presidente di Confindustria Brindisi, Giuseppe Danese