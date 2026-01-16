A dieci giorni dalla proclamazione dei consiglieri, il governatore Antonio Decaro ha presentato la sua giunta. La squadra è composta da quattro esponenti del Pd, tre rappresentanti delle liste civiche, un esponente del Movimento 5 Stelle, una vendoliana e un nome della società civile scelto direttamente da Decaro tra i suoi fedelissimi: l’ex vicesindaco di Bari, Eugenio Di Sciascio.

Per il Partito democratico entrano in giunta gli uscenti Donato Pentassuglia, alla Salute, Raffaele Piemontese e Debora Ciliento, insieme all’esordiente Francesco Paolicelli, stretto collaboratore di Decaro, cui va la delega all’Agricoltura. Il Movimento 5 Stelle sceglie Casilli mentre la Lista Decaro entra l’ex assessore del Comune di Lecce Silvia Miglietta. La lista Per ha riconfermato l’uscente Leo.

Questi gli assessori e le deleghe:

ANTONIO DECARO (PRESIDENTE):

Programmazione economico-finanziaria, Enti Locali, Comunicazione istituzionale, Contenzioso).

CRISTIAN CASILLI (Welfare e allo Sport):

Programmazione delle politiche sociali e sociosanitarie; Inclusione sociale e lotta alle povertà; Politiche per l’accoglienza e l’integrazione; Politiche per l’infanzia, le famiglie e la genitorialità; Politiche per le disabilità e la vita indipendente; Politiche per gli anziani e l’invecchiamento attivo; Sport ed impiantistica sportiva; Economia civile; Promozione del Terzo Settore; Servizio Civile; Politiche giovanili.

DEBORA CILIENTO (Ambiente e al Clima):

Tutela ambientale; Politiche climatiche e adattamento ai cambiamenti climatici; Programmazione energetica e transizione ecologica; Ciclo dei rifiuti ed economia circolare; Tutela e valorizzazione delle aree protette; Educazione ambientale; Salvaguardia della biodiversità; Gestione delle emergenze.

EUGENIO DI SCIASCIO (Sviluppo Economico e al Lavoro):

Sviluppo economico territoriale; Filiere produttive strategiche; Politiche industriali; Attrazione degli investimenti; Innovazione e trasferimento tecnologico; Politiche per l’energia; Politiche per il sostegno alle micro, piccole e medie imprese; Economia di prossimità, commercio e artigianato; Politiche attive per il lavoro; Formazione professionale.

SEBASTIANO LEO (Bilancio e Personale):

Bilancio e finanza regionale; Personale; Affari generali e appalti; Performance e valutazione; Digitalizzazione interna; Patrimonio; Provveditorato.

MARINA LEUZZI (Urbanistica e Casa):

Urbanistica e pianificazione territoriale; Città pubblica e spazi collettivi; Edilizia Residenziale Pubblica; Rigenerazione urbana e territoriale; Politiche per l’accesso alla casa e l’abitare; Aree interne; Politiche per il paesaggio; Politiche per il mare e la costa.

SILVIA MIGLIETTA (Cultura e Conoscenza):

Politiche culturali; Sostegno alle industrie culturali e creative; Patrimonio culturale materiale e immateriale; Biblioteche, teatri, archivi e luoghi della cultura; Politiche scolastiche; Diritto alla Studio; Residenze universitarie; Politiche per l’Università e la Ricerca; Educazione civica e affettiva; Accessibilità culturale e formazione dei pubblici; Pace; Politiche di genere; Diritti civili; Partecipazione; Legalità e Antimafia sociale.

FRANCESCO PAOLICELLI (Agricoltura):

Sviluppo rurale; Agricoltura e zootecnia; Filiere agro-alimentari; Agro-ecologia; Gestione dell’acqua in agricoltura; Foreste e silvicoltura; Tutela del suolo agricolo; Biodiversità agricola; Sicurezza rurale; Promozione delle tipicità agro-alimentari; Politiche del Cibo.

DONATO PENTASSUGLIA (Salute e Benessere):

Programmazione sanitaria regionale; Sanità territoriale; Prevenzione; Stili di vita; Sanità digitale; Integrazione socio-sanitaria; Benessere animale

RAFFAELE PIEMONTESE (Infrastrutture e Mobilità):

Pianificazione della mobilità regionale; Trasporto Pubblico Locale; Mobilità sostenibile; Intermodalità ed integrazione tariffaria; Infrastrutture per la mobilità; Logistica e merci; Lavori pubblici; Risorse idriche e Autorità idraulica; Portualità e retroporti; Aeroporti; Sicurezza stradale; Mobilità scolastica e universitaria; Demanio.

GRAZIAMARIA STARACE (Turismo e Promozione):

Politiche per il turismo e la promozione; Sostegno all’industria turistica; Destinazioni turistiche; Turismo sostenibile; Regolazione dei flussi; Turismo culturale e rurale; Turismo lento e cammini; Eventi strategici a valenza turistica; Cooperazione internazionale.

Il presidente Decaro ha voluto precisare come la scelta del Consiglio regionale non sia stata casuale. Governo e Consiglio regionale costituiscono infatti , in termini di volontà politica tutto quello che i pugliesi hanno scelto e la sede del Consiglio rappresenta tutto questo. E’ la casa dei pugliesi, dell’Assemblea politica e del Governo che li rappresenta. Decaro ha invitato tutti gli Assessori a lavorare 365 giorni l’anno, indipendentemente dai collegi elettorali o dalle province di appartenenza. Da oggi vale.