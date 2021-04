Venerdì 16 aprile alle ore 11, si svolgerà un evento streaming per la presentazione della visione strategica della destinazione Brindisi e delle prossime attività dell’assessorato al Turismo, Marketing Territoriale e Creatività.

Durante l’evento verrà presentata la prima visione strategica della destinazione Brindisi.

Un punto di partenza fondamentale per avere una guida e un obiettivo comune per enti e imprese, per costruire una nuova attrattività definendo un obiettivo comune di promozione territoriale, di creazione e valorizzazione dell’offerta per rendere Brindisi una meta competitiva in base alle nuove tendenze e rispetto alle più recenti evoluzioni del mercato.

Verrà inoltre presentato il percorso condiviso che l’Assessorato al Turismo, Marketing Territoriale e Creatività intende intraprendere, valorizzando le progettualità in essere e collaborando con tutto il territorio, a partire dai colleghi dell’Amministrazione Comunale sino a tutte le persone realmente interessate allo sviluppo di una città da scegliere, in cui tornare e poter restare.

I prossimi incontri (riservati alle categorie interessate) saranno aperti a persone, imprese, rappresentanti di associazioni di categoria e istituzioni, affinchè possano incontrarsi in un momento unico per favorire l’ascolto, il confronto e la condivisione di obiettivi ed esigenze su:

– Ricettività e ristorazione

– Attività, esperienze e servizi in destinazione

– Balneari

– Arti e creatività

– Nautica

– Trasporti

– Giovani (istituti superiori, università, lavoratori e/o imprenditori)

Ci saranno anche incontri tematici (riservati alle persone interessate). In base ai primi temi da sviluppare, verranno organizzati incontri focalizzati sulla condivisione di idee e proposte e sul confronto circa la rispondenza delle proposte rispetto alla visione strategica.

Alcuni temi che verranno affrontati:

– Confronto e co-progettazione dell’estate brindisina

– Sito web di destinazione

– Brand di destinazione

– Sea working – come realizzare una città a misura di lavoratore da remoto

– Artipelago – come trasformare la città in un arcipelago di arte e bellezza

– Seaty – attività ed esperienze legate al mare

– Incontro dedicato alla nascita di nuove imprese in ambito turistico, culturale e creativo

Destinazione smart e digitale

Sono inoltre in corso e in via di programmazione confronti con realtà pubbliche e private a livello regionale, nazionale ed internazionale per creare una connessione tra Brindisi, gli enti e il mercato, per riflettere sull’attrattività di Brindisi per investitori e comprendere come l’amministrazione comunale possa essere un punto di riferimento per l’attrazione di idee, interessi ed investimenti.

All’evento interverranno Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi, e Emma Taveri, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Creatività.

Cittadini, associazioni e tutti coloro che sono interessati potranno seguire l’evento attraverso la diretta Facebook sulla pagina Comune di Brindisi.