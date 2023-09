La Breast Unit e il Centro di orientamento oncologico (Coro) della Asl di Brindisi, coordinati da Saverio Cinieri, si sono classificati al primo posto nel Digital contest di COReHealth, la piattaforma di telemedicina sviluppata da Aress Puglia, l’Agenzia regionale per la salute e il sociale.

La premiazione è avvenuta nel corso della settima edizione del Forum del Mediterraneo in Sanità, in programma fino al 22 settembre a Bari (Villa Romanazzi Carducci). A ritirare il premio, consegnato dal commissario di Aress, Giovanni Gorgoni, sono stati gli psiconcologi Manuela Caloro e Dario Loparco, in rappresentanza delle équipe delle strutture di Oncologia del Perrino.

Una menzione speciale dello staff tecnico è andata all’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana e in particolare al Coro guidato da Palma Fedele, per aver compreso e impiegato la piattaforma come soluzione di abilitazione digitale e di trasformazione dei processi correnti.

“Ringrazio sentitamente con grande orgoglio – ha detto il direttore generale di Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio – tutti i professionisti che hanno conseguito questi prestigiosi premi. Sono riconoscimenti che rimarcano l’importanza della ricerca ed evidenziano l’eccellenza dell’équipe medica e sanitaria di questa Azienda”.

Il concorso ha rilevato la user adoption della piattaforma per 10 Breast Unit e 18 Coro pugliesi premiati in due categorie distinte: è stato misurato il corretto utilizzo delle principali funzionalità della piattaforma, mediante il calcolo di un indicatore finale. Sono stati considerati, in ordine di importanza: televisite erogate; eventi di diario inseriti; prestazioni sanitarie erogate; schede di valutazione compilate; arruolamenti eseguiti; allegati caricati.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI