Preparatevi ad arricchire la playlist della vostra emittente con un brano che scalda il cuore e nutre l’anima. I rinomati produttori Dino SuperDee Gemmano, Steve Tsama e Max Mollica hanno ufficialmente unito le forze per il loro vivace singolo, “NIMEONA JUA”, pubblicato il 15 settembre su tutte le piattaforme digitali e su YouTube.

MOLTO PIÙ CHE MUSICA: UN IMPATTO REALE PER I BAMBINI IN KENYA

Oltre ai suoi groove coinvolgenti, “NIMEONA JUA” porta con sé una profonda missione umanitaria. Gli artisti hanno dedicato questo progetto al sostegno concreto di Alice for Children, un’organizzazione no-profit che da oltre vent’anni opera in prima linea in Kenya. Alice for Children sostiene i bambini e i giovani adulti delle baraccopoli di Nairobi, guidandoli in ogni fase del loro percorso: dall’istruzione primaria e la formazione professionale fino al riuscito inserimento lavorativo e alla completa indipendenza economica.

Tradotto dallo swahili come “Ho visto il sole”, il messaggio di speranza e positività della canzone è direttamente legato alla creazione di un futuro concreto e duraturo per i giovani vulnerabili di Nairobi, dimostrando che la musica può davvero essere una forza di cambiamento globale.

UNA RADIANTE FUSIONE DI AFROBEAT E SOUL

Dal punto di vista musicale, “NIMEONA JUA” è un capolavoro solare e coinvolgente che unisce continenti e culture. Il brano intreccia sapientemente ritmi Afrobeat ipnotici, melodie trascinanti e groove profondi e risonanti, offrendo un’atmosfera solare e positiva pensata per conquistare gli ascoltatori radiofonici di tutto il mondo.

Promozione Radio / Richieste Interviste: dino@gemmano.net

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