Un terribile incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla SP 47, nel territorio di Latiano.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi, distaccamento di Francavilla Fontana, per prestare soccorso a seguito di un incidente che ha visto coinvolta una sola autovettura, una Mercedes.

Il conducente è stato soccorso e preso in carico dal personale del 118, intervenuto sul luogo dell’incidente.

L’autovettura è rimasta gravemente danneggiata, praticamente distrutta nell’impatto. I Vigili del Fuoco hanno successivamente provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l’area interessata, completando le operazioni necessarie per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Restano da accertare le cause e l’esatta dinamica dell’incidente.