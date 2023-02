Dal 13 febbraio sarà attivo, nel Distretto sociosanitario di via Dalmazia a Brindisi, un ambulatorio infermieristico con l’offerta di prestazioni che migliorano il percorso assistenziale di cura in stretta connessione con i Medici di assistenza primaria e i servizi territoriali.

Si tratta di una struttura preposta all’erogazione di cure e prestazioni gestite e organizzate direttamente dal Professionista Infermiere, che sarà istituita in tutti e quattro i Distretti della Asl. L’obiettivo è garantire la continuità assistenziale per i pazienti deambulanti che hanno necessità di interventi come ad esempio terapia iniettiva, gestione medicazioni e fornitura materiali. All’interno di questi ambulatori opera lo stesso personale, infermieristico e di supporto, già impiegato nei distretti.

Nel Poliambulatorio di via Dalmazia saranno erogate in particolare le seguenti prestazioni: terapia iniettiva (intramuscolare, endovenosa, sottocutanea), medicazione semplice, rimozione suture, bendaggio adesivo elastico, fasciature semplici, counseling e supporto nella gestione della persona fragile o nella malattia grave, cateterismo vescicale, elettrocardiografia, orientamento al corretto utilizzo dei servizi e ai percorsi di cura.

All’ambulatorio, aperto dal lunedì al venerdì, si accede con prescrizione del medico curante e prenotazione tramite Cup.

