Sabato 14 ottobre 2023 alle ore 10.30, nella splendida cornice dell’Auditorium del Castello Svevo di Mesagne, si terrà la Giornata della Trasparenza dal titolo “L’Arte della Trasparenza”, in occasione della celebre mostra “Caravaggio e il suo tempo – Tra naturalismo e classicismo “.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Mesagne, vedrà la partecipazione del Dott. Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, dell’On. Antonio Matarrelli, Presidente dell’Autorità Idrica Pugliese, del Dott. Cosimo Francesco Ingrosso, Direttore Generale dell’Autorità Idrica Pugliese, e del Dott. Michele Abbaticchio, Direttore Amministrativo dell’Autorità Idrica Pugliese. Durante l’evento, interverranno anche l’Avv. Noemi L. Carone, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso l’Autorità Idrica Pugliese, l’Ing. Luca Levantaci, dell’Autorità Idrica Pugliese e project manager del progetto SUSWATER, e l’Avv. Vincenzo Renna, responsabile della Formazione ISO 37001.

La Giornata della Trasparenza costituisce per Autorità Idrica Pugliese un importante momento di confronto finalizzato a diffondere l’esperienza innovativa della Certificazione ISO 37001 conseguita ed i suoi risvolti premianti nella governance amministrativa anche alla luce delle novità introdotte sulla disciplina del whistleblowing dal D.lgs. n. 24/2023 attuativo della direttiva EU n. 2019/1937.

Il prestigioso traguardo raggiunto da AIP nel 2022, a firma Ente terzo indipendente KIWA CERMET, primo nel suo genere tra gli Enti Pubblici in Puglia, si rinnova. In data 02.05.2023, infatti, a seguito del necessario audit di sorveglianza di primo anno, AIP ha ottenuto il mantenimento della Certificazione del Sistema di Gestione alla norma ISO 37001 autorizzato dal medesimo Ente terzo concedente la certificazione.

Ulteriore tema trattato, il Progetto SusWater, finanziato dal Programma di cooperazione Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020 con l’obiettivo di sviluppare una comune strategia transfrontaliera, al fine di prevenire l’intrusione di acqua marina negli acquiferi costieri. In questa occasione, A.I.P. analizzerà attività ed obiettivi raggiunti. “Il valore dell’approccio preventivo si intreccia quindi con l’Arte, divenendone connubio” , spiega l’On. Antonio Matarrelli, Sindaco della Città di Mesagne, Capitale della Cultura di Puglia 2023, Presidente di Autorità Idrica Pugliese.

