Mercoledì 23 giugno, alle ore 11, apre al pubblico la Biblioteca Teste fiorite. Tra giochi, letture, nuovi input tecnologici, uno spazio di crescita per piccoli utenti dai 4 ai 13 anni fiorisce al primo piano di Palazzo Nervegna.

L’ inaugurazione dei nuovi spazi avverrà in assenza di pubblico per motivi di sicurezza legati all’emergenza Covid-19, ma sarà possibile fruire dei nuovi servizi già a partire dal pomeriggio del 23 giugno dalle ore 16 alle ore 19.

Per tutta la prima settimana gli orari saranno dalle 9.30 alle 12.30 al mattino e dalle 16 alle 19 per il pomeriggio. Poi, nel periodo estivo dal 28 giugno sino al 17 settembre Teste Fiorite sarà aperta tutti i martedì, giovedì, venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00, con un’ampia offerta di attività e laboratori.

L’orario sarà poi modificato con la riapertura delle scuole, per garantire un’offerta di attività rivolta alle istituzioni scolastiche e con tante altre iniziative per la comunità dei piccoli lettori e per le loro famiglie.

Si tratta di un’area dotata di arredi modulari ed ergonomici, libri e contenuti tradizionali contaminati con strumenti digitali: un videogioco ambientato nella Brindisi del XVII arricchito da animazioni in 2D; una piattaforma software con cui costruire digitalmente ciò che si legge; un allestimento olografico che narra storie del territorio in modo accattivante ed infine proiezioni interattive, promozione della lettura e del territorio attraverso laboratori, incontri con autori.

Insomma, non un contenitore di collezioni ma un luogo di creatività, esperienza, confronto e condivisione su tematiche storiche, culturali e sociali. La realizzazione di Teste Fiorite è il risultato di un percorso di progettazione e finanziamento avviato grazie all’Avviso Pubblico Smart-In – Community Library Biblioteche di Comunità – POR FESR PUGLIA 2014-2020 – Azione 6.7: intervento per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, tra il Comune di Brindisi e la Biblioteca Pubblica Arcivescovile “A. De Leo”.