Si avvisa la cittadinanza che, domani 9 aprile per l’intera giornata, il sottopasso pedonale di Via Appia resterà chiuso per l’esecuzione di sondaggi.

Queste indagini sono necessarie per dotare l’area di un servizio ascensori.

Il percorso alternativo è rappresentato dal sottopasso della Stazione centrale, da via Torpisana.