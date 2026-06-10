Brindisi si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più attese del panorama remiero del Sud Italia. Dopo due anni di assenza, il Meeting CSI – Trofeo dell’Adriatico e del Mar Ionio torna nella città adriatica con la prima tappa dell’edizione 2026, la ventesima della storia della manifestazione.

L’appuntamento è fissato per domenica 14 giugno 2026, a partire dalle ore 9.30, nello splendido scenario del Lungomare Regina Margherita, dove si sfideranno gli equipaggi delle principali marinerie pugliesi, dando vita a una giornata all’insegna dello sport, della tradizione marinara e della valorizzazione del territorio.

Protagonisti dell’evento saranno i Vogatori Remuri Brindisi ASD (guidati dallo storico Francesco Romanelli), realtà da anni impegnata nella promozione del canottaggio a sedile fisso e nella diffusione della cultura del mare. Per il sodalizio brindisino, riportare il Meeting CSI in città rappresenta un importante traguardo organizzativo e un’occasione per rilanciare una disciplina che affonda le proprie radici nella storia e nell’identità delle comunità costiere.

“Siamo orgogliosi di riportare a Brindisi una tappa del Trofeo dell’Adriatico e del Mar Ionio dopo due anni di assenza. Sarà una grande festa dello sport e del mare, un momento di incontro tra le marinerie pugliesi e un’opportunità per mostrare ancora una volta il legame profondo che unisce la nostra città alla tradizione remiera”, dichiarano i rappresentanti dei Vogatori Remuri Brindisi ASD.

La manifestazione si svolge con il contributo e la collaborazione di Cantiere Danese, Comune di Brindisi, Marina di Brindisi, Marina di Brindisi Club, Lega Navale Italiana – Sezione di Brindisi, Capitaneria di Porto di Brindisi, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Recurrent Energy e Ristorante Il Porticciolo, il cui sostegno ha reso possibile l’organizzazione dell’evento.

Fondamentale anche il supporto degli sponsor che affiancano durante tutto l’anno i Vogatori Remuri Brindisi ASD: Cattolica Assicurazioni – Agenzia di Brindisi Centro di Alessandra Bove, Marea Seaside Experience (sponsor di maglia), Brunda Pizzeria, Schiuma – Birreria di Mare, Edil Rollo, Studio Quarta, Typico, La Concordia, Lido Santa Lucia, Pellegrino Edilizia, Alimentari Luciano, Azienda Agricola Iaia Cosimo e Sapido – Ad un morso dal mare.

Un ringraziamento speciale va a Brindeasy, partner e sponsor dell’iniziativa (nelle persone di Alessio Mitrotta e Luca Lazzari) per il prezioso supporto organizzativo fornito nella preparazione dell’evento e alla fotografa Noemi Savina. Menzione speciale anche per Dal Pont Submarine Works e per Ilario Zammillo.

La formazione ufficiale dei Remuri 2026, guidata dal timoniere Francesco Romanelli, è composta da Fabio Albanese, Fabrizio Barbieri, Filiberto Cantoro, Marco Ciaccia, Mauro De Bellis, Francesco Diana, Luca Lapomarda, Michel Lepainteur, Alessandro Longo, Vincenzo Maggiore, Antonio Montinaro, Antonio Notarangelo, Antonio Romanelli, Massimiliano Romano, Ettore Scivales, Ivano Semeraro e Gabriele Zammillo.

L’invito è rivolto a cittadini, appassionati e turisti, che potranno assistere gratuitamente alle gare e vivere una mattinata di sport, passione e tradizione nel cuore del porto di Brindisi.

Nel ringraziare la comunità che ha partecipato alla campagna di raccolta fondi realizzata lo scorso anno, i Remuri sottolineano che presto saranno organizzati i giri in barca destinati ai sostenitori.