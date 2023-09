Domenica 17 Settembre, Oria si unirà a oltre 120 città italiane in un evento straordinario, lo SportCityDay, promosso con grande impegno dalla Fondazione SportCity. Questo evento, unico nel suo genere, è un messaggio di forza, condivisione e inclusione che l’Italia lancerà al mondo attraverso lo sport.

A nome dell’Amministrazione Comunale, desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine alla Fondazione SportCity per la sua passione instancabile e per l’incredibile messaggio di unità che ci sta permettendo di condividere. Insieme, attraverso lo sport, stiamo dimostrando che possiamo superare ogni barriera e raggiungere traguardi eccezionali.

A Oria, siamo felici di annunciare una partecipazione di massa da parte di tutte le associazioni sportive, palestre e enti che operano nel nostro territorio. Sarà un’occasione straordinaria per celebrare il nostro amore per lo sport e per mostrare quanto sia importante per la nostra comunità.

Durante questo evento, avremo l’onore di inaugurare i nuovi campi playground appena realizzati, che arricchiranno ulteriormente la nostra Villa Comunale. Inoltre, ospiteremo associazioni che si dedicano allo sport e alla disabilità. Sarà un momento di grande emozione perché vedremo per la prima volta atleti in azione nel sitting volley, provenienti anche da altre regioni. Ci dimostreranno che la disabilità non deve mai essere considerata un ostacolo per partecipare a qualsiasi tipo di attività. Questo messaggio è universale e deve essere applicato a tutte le sfere della vita.

Nel nostro impegno per abbattere non solo le barriere fisiche ma anche quelle mentali, iniziative come questa svolgono un ruolo vitale. Rendono la nostra comunità più sana, partecipativa e orgogliosa di sé stessa.

Vogliamo rivolgere un grosso invito a tutti i cittadini e alle città vicine a unirsi a noi. Sarà un’occasione unica per assistere a numerose discipline sportive, tra cui basket, volley, calcio, atletica, danza in molteplici forme, scherma storica, sbandieratori e silent workout. Potrete mantenervi in forma e allo stesso tempo ammirare le bellezze della nostra città.

Per rendere questa giornata ancora più speciale, i gruppi rionali e la Pro Loco offriranno deliziosi cibi e bevande di alta qualità. Non mancate!

Vi aspettiamo numerosi e carichi di energia positiva, pronti a celebrare lo sport, l’inclusione e la nostra splendida Oria.

Unitevi a noi, perché insieme possiamo superare ogni limite!

Michele Locorotondo

vicesindaco di Oria con delega Sport e Salute