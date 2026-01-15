Domenica 18 gennaio, alle ore 11, presso il Castello Alfonsino – Forte a Mare di Brindisi si terrà una passeggiata tematica: un’esperienza unica tra storia e natura.

Per l’occasione, il tradizionale percorso di visita si arricchisce di una passeggiata lungo l’area della macchia mediterranea per poter ammirare il Canale Vicereale da una prospettiva nuova.

Per informazioni, prenotazioni è possibile consultare la piattaforma www.pastpuglia.it – o contattare il numero telefonico 3792653244 dalle ore 10.30 alle ore 12 e dalle ore 18 alle ore 19.30.

L’iniziativa rientra nell’accordo di valorizzazione tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province Brindisi, Lecce e Taranto e la Associazione Le Colonne di Brindisi.