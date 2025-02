Puntuale, anche quest’anno arriva “Farfugghji, il Carnevale di San Vito dei Normanni” e lo fa, ancora una volta, all’insegna dell’accoglienza e dell’integrazione, grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale e le cooperative sociali consorzio Hera e Oasi (che gestiscono il Progetto Sprar/Sai Pr 1249), Polis (che gestisce l’asilo nido comunale) ed Emmanuel Servizi Sanitari (che gestisce il Centro diurno “Raggio di Sole”).

Domenica 2 marzo, al mattino, piazza Leonardo Leo ospiterà vari laboratori creativi per grandi e piccini, curati da allieve e allievi della sede cittadina dell’Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Morvillo Falcone”.

Al pomeriggio, a partire dalle ore 15:30 e dal piazzale Louviers – alle spalle del Comando di Polizia Locale – si snoderà la variopinta e chiassosa sfilata dei gruppi in maschera che, dopo un percorso per le vie della città, si concluderà in piazza Leo ove, ai piedi del palco, ad attendere ci sarà la maschera in cartapesta simbolo del carnevale sanvitese, “Farfugghji”, nato 25 anni fa da un’idea della Associazione Culturale Arcobaleno.