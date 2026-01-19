Un’iniziativa di solidarietà si è svolta stamattina nei pressi del Comune di Brindisi, dove ha sostato l’autoemoteca della Asl Brindisi per una raccolta di sangue organizzata dall’ente locale in collaborazione con Avis Brindisi e il Centro trasfusionale dell’ospedale Perrino, diretto da Antonella Miccoli. L’evento, che ha coinvolto cittadini e istituzioni, ha visto la partecipazione del cantante Al Bano, testimonial d’eccezione, insieme al direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, al consigliere regionale Toni Matarrelli e al consigliere comunale Roberto Quarta.

L’obiettivo della giornata è stato promuovere la donazione di sangue, un atto vitale per sostenere il sistema sanitario e rispondere alle emergenze, oltre a garantire le risorse necessarie per terapie complesse. Tutti i donatori che hanno risposto all’appello hanno dimostrato una volta di più la sensibilità della comunità brindisina verso le fragilità più urgenti.

Il direttore generale ha sottolineato che “la donazione di sangue è un gesto di civiltà che salva vite. Ringrazio il Comune di Brindisi e il sindaco Giuseppe Marchionna, Avis, il Centro trasfusionale e tutti i volontari per l’impegno profuso. Invito la cittadinanza a sostenere questa causa con costanza, perché ogni donazione rappresenta un contributo insostituibile per la salute collettiva”.

“Un ringraziamento speciale va al Comune di Brindisi per questo secondo appuntamento – ha aggiunto Miccoli – e per la vicinanza istituzionale alle associazioni di volontariato impegnate nella raccolta sangue, al servizio e a tutti coloro che necessitano di un apporto emotrasfusionale, sia in contesti ordinari che d’emergenza. Sollecito tutti a donare: ogni gesto è cruciale. Grazie ai donatori, sia di sangue intero sia di emocomponenti, sempre più indispensabili in terapie salvavita”.

La raccolta di oggi ha evidenziato l’importanza della donazione non solo per le emergenze, ma anche per patologie croniche e terapie oncologiche. Gli emocomponenti (plasma, piastrine, globuli rossi) sono fondamentali per trattamenti complessi e la disponibilità costante di queste risorse dipende dalla generosità dei donatori.

Asl Brindisi ricorda che donare sangue è sicuro e accessibile a tutti i cittadini in buona salute.

