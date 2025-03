AIDO MENS SANA MESAGNE – ATLETICA PUTIGNANO = 95 – 59

Mens Sana Mesagne: Martinelli 12, Dellegrottaglie 5, Geusa, Pazzarelli 6, Brunetti 11, Moro 14, Colucci 6, Gigli 15, Ciccarese 4, Liace 22. Allenatore: Cosimo Romano.

Atletica Putignano: Ascenzione 10, L’Oliva 6, Panessa 12, Calianno 2, Colombo 5, Orfino 7, Pace 17, Annese. Allenatore: M. Accettura.

Parziali: 30-8 24-17 23-15 18-19

Arbitri: Fioretti e Agresta.

Ottava vittoria consecutiva per la Mens Sana Mesagne che regola facilmente la pratica Altetica Putignano e mette una serie ipoteca sul primo posto in classifica alla fine della fase regolare. I padroni di casa si presentano senza Rollo squalificato e capitan Potì alle prese con l’influenza, mentre gli ospiti giungono a Mesagne con solo otto giocatori a referto e senza Teofilo, il loro giocatore più importante. Pronti via ed è solo Mesagne. Gigli, tre triple consecutive, e Liace sono i terminali offensivi dei biancoverdi, mentre il duo Brunetti – Pazzarelli si diletta a smazzare assist per tutti. Alla fine del primo quarto il punteggio è 30-8 e rispecchia fedelmente i valori in campo tra le due formazioni. Coach Romano mette le mani in panchina dove trova risposte importanti dal duo under Moro e Martinelli. Il Putignano si difende come può, il trio Pace, Panessa e Ascenzione prova a contenere le folate avversarie. Il secondo quarto scivola senza sussulti come il primo e al riposo lungo i mensanini sono in vantaggio 54-25. Al rientro in campo ancora prove tecniche per coach Romano che approfitta dello scarto nel punteggio per tenere a riposo i “senatori”. Le triple di L’Oliva e Orfino provano a dare coraggio ai compagni di squadra dei baresi, ma il controllo della gara è saldamente nelle mani del Mesagne. Il terzo quarto si chiude con la Mens Sana in vantaggio 77-40. Nell’ultimo quarto Il Mesagne utilizza tutti gli under a referto e porta a casa la vittoria. Diverso sarà il discorso nel prossimo turno quando i mensanini, domenica alle ore 18:00 presso la tendostruttura di via Pesce, renderanno visita alla A.P. Monopoli seconda forza del campionato rinforzatasi nelle ultime ore con il serbo Dane Dekic. La partita è di fondamentale importanza per le due formazioni, sia per la chiusura della fase regolare a solo due giornate dal termine, che per il migliore piazzamento da conquistare nelle prossima fase a orologio della poule promozione in serie C, tra le prime sei classificate.

Giada Amatori