Due squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate nel comune di Brindisi, nella frazione di Tuturano, in zona Parco Colemi, per un incendio divampato all’interno di un’abitazione singola, situata in strada poderale Santa Lucia, civico 21.

Secondo le informazioni finora disponibili, le fiamme, sprigionatesi per cause ancora da chiarire, avrebbero provocato il parziale crollo del solaio, con il distacco di blocchi di cemento all’interno dell’edificio.

All’interno dell’abitazione si sarebbe trovata una persona anziana, disabile, la cui presenza era stata inizialmente segnalata come probabile. L’uomo sarebbe intrappolato sotto le macerie. Sul posto si è diretta una squadra USAR (Urban Search And Rescue) del comando dei Vigili del Fuoco di Bari, uomini specializzati nella ricerca e nel soccorso in scenari di crollo.

Nell’abitazione si trovava anche la figlia dell’uomo, una donna di 57 anni, che sarebbe riuscita a lanciare l’allarme senza però poter prestare soccorso al padre. La donna è stata successivamente trasportata all’ospedale “Perrino” di Brindisi da un’ambulanza del 118 per accertamenti e cure.

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sarebbero tuttora in corso. Sul posto operano i carabinieri della stazione di Tuturano che stanno svolgendo gli accertamenti del caso.