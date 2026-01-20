È purtroppo ufficiale il bilancio dell’incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 20 gennaio 2026, a Tuturano, frazione di Brindisi, nei pressi di Parco Colemi, in strada poderale Santa Lucia.
La persona che si trovava all’interno dell’abitazione è stata rinvenuta sotto le macerie, a seguito del parziale crollo del solaio provocato dalle fiamme. Il decesso è stato accertato nel corso delle operazioni di soccorso, concluse dopo le verifiche all’interno dell’edificio.
Sul posto continuano a operare le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle fasi di messa in sicurezza dell’immobile, con il supporto di personale specializzato. I carabinieri della stazione di Tuturano stanno svolgendo gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a chiarire le cause dell’incendio.
Si è ora in attesa dell’autorizzazione del magistrato di turno per procedere alla consegna della salma all’agenzia di pompe funebri. Ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore.