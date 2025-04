Campionato di basket DR1

AIDO MENS SANA MESAGNE – VIRTUS GALATINA = 74-70

Mens Sana Mesagne: Martinelli 2, Rollo 5, Potì 10, Panico 2, Brunetti 18, Moro, Colucci 7, Gigli 2, Ciccarese 16, Liace 10. Allenatore Cosimo Romano.

Virtus Galatina: Greco, Castelluccio 4, Scalese 5, Furlanetto 15, Serio 2, Aloisio 7, Ferilli 8, Fracasso 2, Ngom, Cobianchi 4. Allenatore: A. Argentieri.

Parziali: 22-13 17-23 16-19 19-15

Arbitri: Tornese e Fioretti.

Ritorna alla vittoria la Mens Sana Mesagne, griffata Aido, batte il Galatina e mantiene la testa della classifica. Partita vibrante quella disputata nel Paladefrancesco gremito in ogni ordine di posti, la Virtus Galatina si gioca le ultime possibilità per la vittoria del campionato, fallita nelle ultime gare negli ultimi anni, mentre la Mens Sana continua la sua marcia verso la finalissima. Settimana complicata per coach Romano alle prese con gli infortuni di Liace, Gigli, Rollo, recuperati nelle ultime ore prima della gara, e l’ormai consueto Pazzarelli. Coach Argentieri per la Virtus manda in campo Provenzano, Furlanetto, Serio, Ferilli e l’ex Cobianchi, mentre i padroni di casa scendono in campo con Ciccarese, Liace, Brunetti, Rollo e Martinelli. L’inizio dei mensanini è di buon auspicio, Liace, Brunetti e Ciccarese piazzano subito un 7-0, ma il Galatina non sta a guardare e con Provenzano e Serio recuperano (7-5). Ancora due triple di Brunetti portano i biancoverdi ad un vantaggio in doppia cifra (20-7) con il Galatina in evidente difficoltà a trovare la via del canestro. Ferilli e Provenzano accorciano le distanze e il primo quarto si chiude con la Mens Sana in vantaggio 22-13. Nel secondo periodo l’argentino Furlanetto realizza subito dalla lunga distanza e con Aloisio riporta gli ospiti in carreggiata (22-18), ancora cinque punti di Brunetti staccano di nuovo i padroni di casa, poi Ciccarese realizza il +9 (37-28) prima di subire un parziale di 0-8 (37-36) con le triple di Furlanetto e del solito Provenzano, assente nelle due precedenti sfide della fase regolare per infortunio, ma uno dei migliori in campo in questa contesa. Al riposo lungo la Mens Sana Mesagne è avanti 39-36. Al rientro in campo la partita procede con un sostanziale equilibrio, il canestro di Ferilli consegna il primo vantaggio agli ospiti (41-42), Rollo, Brunetti e Panico non stanno a guardare e rimettono i mensanini a condurre l’incontro. (47-44) Capitan Potì rompe la costante difesa a zona degli ospiti con un tiro da lontanissimo, risponde Scalese per i salentini, ma Colucci lo imita e chiude il terzo periodo in perfetta parità 55-55. Nell’ultimo quarto la partita la decide chi ha più energia e lucidità. L’importanza della posta in palio condiziona entrambe le squadre con una serie di errori, il Mesagne con Liace e un’altra tripla di Colucci prova a scappare (60-55), ma Provenzano, una vera spina nella difesa biancoverde, mette a referto la tripla del 60-58. Ciccarese (16) prende in mano la situazione, canestri e assist (8) permettono al Mesagne di mantenere un piccolo vantaggio, ma ancora Provenzano (23) riporta il Galatina con il naso davanti (65-66) con tre minuti da giocare. Il pubblico di fede biancoverde scuote i propri beniamini che accusano una situazione falli di squadra molto pesante, Brunetti riporta in vantaggio il Mesagne (69-68) con meno di un minuto ancora da giocare, poi ci pensa ancora Potì a tranquillizzare tutti i presenti (71-68). Gli ospiti si aggrappano al fallo sistematico per cercare di riequilibrare il risultato, ma Brunetti dalla linea della carità chiude definitivamente la contesa. Vince meritatamente la Mens Sana Mesagne nonostante tutte le avversità delle ultime settimane. Con i due punti la formazione allenata da coach Romano mantiene la teste della classifica e mette una grossa ipoteca sulla finalissima per l’accesso in serie C unica. Il prossimo turno ancora un incontro di alto livello presso il Paladefrancesco quando i mensanini, sabato 12 aprile alle ore 19:30, ospiteranno l’A.P. Monopoli per la partita tra le prime due della classifica.

Giada Amatori