E’ morto Nuccio Della Rovere, al secolo Antonino Paviglianiti.

Aveva 76 anni.

Volto celeberrimo della tv locale, per anni ha lavorato a Puglia Tv, inventando la trasmissione che dava la parola alla gente. Soprattutto quella dei quartieri di periferia.

E’ stato il primo (e forse l’unico) nella Provincia di Brindisi a portare sui media di grande diffusione il pensiero delle persone che non avevano voce, i loro problemi, le loro aspettative, i loro sogni.

Un vero e proprio servizio pubblico, utile – spesso – per comprendere la distanza tra le stanze della politica ed i reali bisogni del ceto medio-basso.

“L’Amico Nuccio” è andato in onda per oltre venticinque anni ed ha sempre un alto indice di ascolti.

Titolare di una Scuola Guida al quartiere Santa Chiara, Paviglianiti ha al suo attivo anche una breve esperienza politica, come consigliere provinciale del movimento di Massimo Ferrarese.

Alla famiglia – assieme alle scuse – giungano le più sentite condoglianze della Redazione di Brundisium.net