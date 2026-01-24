Consegnate le prime “Casette della Solidarietà”, piccoli salvadanai che trasformano un gesto semplice in un aiuto concreto per chi è in difficoltà. Da oggi, nelle attività commerciali aderenti, clienti e cittadini potranno contribuire ai bisogni della mensa della Casa di Zaccheo inserendo una donazione all’interno di queste casette. Il denaro raccolto sarà utilizzato dagli stessi volontari per acquistare beni alimentari negli stessi negozi coinvolti, destinati alla mensa Caritas.

“Il pane che io darò è per la vita del mondo” (Gv 6,51). È da questo messaggio evangelico che prende forma un’iniziativa che unisce comunità, commercio e solidarietà. Piccoli gesti quotidiani diventano pane, cura e speranza.

“La Casetta della Solidarietà” nasce da un’idea della Casa di Zaccheo, con il supporto di Confesercenti Brindisi e il patrocinio morale del Comune di Mesagne. L’obiettivo è coinvolgere l’intera comunità in un percorso di condivisione concreta, capace di trasformare una moneta in un gesto di vicinanza verso chi ogni giorno lotta per un pasto caldo. La scelta da parte del Comune di sostenere l’iniziativa è segno di piena condivisione in quanto rafforza l’idea di comunità e veicola messaggi di solidarietà

Le attività commerciali che aderiscono accolgono nei propri spazi una casetta simbolo di accoglienza e attenzione verso l’altro. La solidarietà nasce nel territorio e nel territorio resta, secondo un principio semplice e profondo: ciò che viene donato ritorna alla comunità sotto forma di pasti, ascolto e dignità.

La consegna dei primi salvadanai agli esercenti si è svolta presso la Casa di Zaccheo alla presenza di Don Pietro Depunzio responsabile Caritas, della Commissaria Prefettizia Maria Antonietta Olivieri, del Consigliere Regionale Toni Matarrelli, del Presidente di Confesercenti Brindisi Michele Piccirillo, della delegata Confesercenti Mesagne Stefania Semeraro e dell’architetto Marta Caliolo, ideatrice dell’iniziativa.

Il denaro raccolto sarà interamente trasformato in beni alimentari che diventeranno i pasti preparati ogni giorno dai volontari della Casa di Zaccheo per le persone più fragili. Una moneta diventa pane, il pane diventa pasto, il pasto diventa dignità, ascolto, umanità.

“La Casetta della Solidarietà” è un invito a non voltarsi dall’altra parte e a credere che anche un gesto minimo, ripetuto insieme, possa cambiare una giornata e, a volte, una vita. È la dimostrazione che la solidarietà non è un’idea astratta, ma una pratica quotidiana che nasce nelle strade, nei negozi e nelle relazioni di una comunità che sceglie di prendersi cura dei suoi membri più fragili.

L’iniziativa prende quindi avvio con le prime cinque attività aderenti, presso le quali sarà possibile trovare i salvadanai della solidarietà:

• Macelleria Carone 1951 – Via Nino Bixio, 38/40

• Macelleria F.lli Vitale – Via Pietro Nenni, 33

• Momento Moderne Tradizioni – Punto vendita Camarda – Via Confalonieri, 1

• Panificio Venti di Francesco Maggiore – Via Ferruccio Guarini, 61

• Sapore di frutta di Daloisio Gino – Via R. Antonucci, 102

Gli esercenti di generi alimentari che desiderano aderire all’iniziativa possono contattare i seguenti recapiti telefonici: 3923507581 – 3456954183.

Casa di Zaccheo, Confesercenti Brindisi e il Comune di Mesagne invitano commercianti e cittadini a farsi parte attiva di questa iniziativa, perché quando una comunità sceglie di condividere il pane, nessuno resta davvero solo.