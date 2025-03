“Dopo sei mesi di intenso confronto con Eni, tavoli politici e tecnici, abbiamo firmato convintamente il protocollo d’intesa sul piano di trasformazione Versalis, perché siano salvaguardate l’intensità industriale e occupazionale dei siti produttivi di Brindisi, Priolo e Ragusa. Ora è necessario che il progetto vada avanti e che si attivino tutti i tavoli previsti dal protocollo per il monitoraggio e il governo di tutte le fasi della riconversione. Ringraziamo il Ministro Urso per aver accompagnato tutto il percorso facendosi garante dell’attuazione del protocollo anche per favorire gli iter autorizzativi dei nuovi progetti industriali”. Così Nora Garofalo, Segretaria Generale Nazionale Femca Cisl al termine dell’incontro presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha portato alla sottoscrizione del protocollo d’intesa sul progetto di trasformazione annunciato da Eni Versalis.

De Marco Femca Cisl Taranto Brindisi: la discussione è stata ampia e dettagliata, le garanzie occupazionali a nostro avviso ci sono, L’impianto di Brindisi sarà messo in stato conservativo per 18 mesi a partire dal prossimo aprile garantendo tutte le attività necessarie per la messa in sicurezza e conservazione generando un incremento delle attività dell’indotto, che si collegherà direttamente all’incremento di attività prevista per la costruzione del nuovo impianto! Tutto il personale manterrà identità eni convogliando nella nuova società denominata Eni Storage System Brindisi a maggioranza Eni che patrocinerà il nuovo investimento degli accumulatori stazionari!