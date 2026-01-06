La giornata dell’Epifania, oggi 6 gennaio, ha trasformato la caserma dei vigili del fuoco di Brindisi in un vero luna park a cielo aperto. Decine di vigili del fuoco, liberi dal servizio, hanno regalato sorrisi e divertimento a bambini di ogni età con percorsi avventura, scalate, gonfiabili, musica, palloncini e zucchero filato.

I più piccoli si sono improvvisati pompieri per un giorno: idranti alla mano, hanno “spento” sagome a forma di fiamma, visitato i mezzi di soccorso, salito nelle cabine dei camion e provato alcune attrezzature, vivendo da protagonisti l’esperienza dei loro eroi in divisa.

Il momento più suggestivo è arrivato dal castello di manovra, quando due Spiderman si sono calati dall’alto tra gli applausi dei presenti. A rendere la scena ancora più magica, l’arrivo della Befana, scesa da oltre 20 metri di altezza, accolta dall’entusiasmo dei bambini.

Non sono mancati doni, gadget e tanta allegria. I vigili del fuoco hanno voluto ringraziare in modo particolare Sweet Love di Enrico Carbonara, per le calze e i dolcetti destinati ai piccoli pazienti della Pediatria di Brindisi, la famiglia Montenero per aver messo a disposizione una giostra, e le associazioni “C’era una volta a Wonderland” ed “Events Planner” di San Vito dei Normanni per gonfiabili e animazione.

Nel pomeriggio, grazie alla disponibilità delle associazioni e delle animatrici, i vigili del fuoco di Brindisi hanno portato la stessa energia e lo stesso sorriso anche al reparto di Pediatria dell’ospedale Perrino e alla cooperativa sociale Eridano, chiudendo l’Epifania con un gesto di vicinanza e solidarietà.